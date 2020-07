Rekordresultat for trøndersk gründer

Wordfeud-gründeren leverte tirsdag et nytt rekordresultat for selskapet sitt Bertheussen IT AS. I 2019 endte driftsresultatet på 45,9 millioner og årsresultatet på 35,8 millioner. For gründeren som bor på Byåsen tilsvarer driftsresultatet en inntekt på 125 000 kroner hver eneste dag før skattekostnader. Selskapet er heleid av Bertheussen selv, skriver Dagens Nærlingsliv.