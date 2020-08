Tørrmelk er pengemaskin for trøndersk fabrikk

Produksjon av melk er ryggraden og livsnerven i norske bygder, men er generelt ikke veldig lønnsomt, verken for melkebønder eller for samvirkebedriften Tine som står for videreforedling og markedsregulering. Nisjebedrifter lykkes imidlertid noen ganger med å gjøre selv trauste produkter til pengemaskiner.