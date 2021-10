Ranheim felt av dødballer og keepertabbe

Etter søndagens tap har Ranheim gått tre strake kamper uten seier i jakten på opprykkskvalifisering. Poengfangsten trenger et løft om det skal bli en topp-seks-plassering ved sesongslutt.



To dødballer banet vei for nederlaget. De endte bak Magnus Lenes i Ranheim-buret før en halvspilt omgang.



Aleksander Melgalvis stanget inn en corner i lengste hjørne etter 13 minutter, mens Samual Rogers enkelt prikket inn 2-0 sju minutter senere. Igjen ble Ranheim straffet etter et hjørnespark.



Hugo Pereiras utvalgte hadde noen muligheter i åpent spill, men ble hver gang stoppet av en god Nicholas Hagen. Nærmest var Marcus Mehnert da han fikk fram en flott reaksjonsredning fra HamKam.



Ranheims siste håp om et comeback forsvant kvarteret før slutt. Da lot han et tilsynelatende ufarlig skudd fra Emil Sildnes glippe inn i eget nett.



I det 83. minutt sendte Warren Kamanzi en avslutning i stolpen via en motspiller. Det var det nærmeste Ranheim var en redusering på Briskeby.



Med fem runder igjen ligger Ranheim på 9.-plass med 31 poeng. Det skille tre poeng opp til tabellsekser KFUM Oslo.



Pereiras lag har vunnet fire av sine ti siste kamper. Dette er Ranheims program i serieinnspurten: Raufoss (b), KFUM Oslo (h), Start (b), Bryne (h) og Fredrikstad (b).