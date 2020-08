Giske-bråket fortsetter. Hva skjedde egentlig?

Denne skolen har stått i to korona-kriser

Trond Giske er selvsagt tema i ukas Omadressert. Av en enstemmig valgkomité var han innstilt som ny leder for Trøndelag Ap, og det meste lå til rette for at han skulle velges på fylkesårsmøtet lørdag.

Men et debattinnlegg på Trønderdebatt fra tidligere AUF-leder Ellen Reitan og et intervju med tidligere ungdomspolitiker Sandra Skillingsås denne uka, har punktert drømmen til Giske og hans støttespillere.

Hva har skjedd? Og hvorfor skjer det nå? Har valgkomiteen vært helt nedsnødd? Har ikke Giske "sonet" nok? Dessuten, har han rett i at media vaser rundt i blodtåka og er blinde for kravet om å dokumentere beskyldningene mot ham?

