- Nå er det ikke bare vi som «hater» Molde by

Saken oppdateres.

Denne uka er det styret i kjølvannet av Molde-ordførerens kritikk av Oslos koronahåndtering som får plass i podkasten. Høyre-ordføreren Torgeir Dahl ringte Erna Solbergs statssekretær, Peder Egseth, for å komme i kontakt med VG. Egseth burde ikke nok ikke vært så «behjelpelig». Det førte i neste rekke til mistanker om at regjeringa egentlig sto bak utspillet, noe som sannsynligvis ikke var tilfellet. Men Egseth, som kommer fra Tiller i Trondheim, måtte stå skolerett for sjefen.

- Men Egseth er nok litt for god til at Erna vil kvitte seg med ham, sier politisk redaktør Siv Sandvik som kan ett og annet om spinndoktorer etter fartstid som politisk journalist i NRK.

Den elendige «taiminga» på utspillet fra Molde har dessverre ført til Molde-hets i sosiale medier. Skal vi tro Terje Eidsvåg har det gitt næring til fotballslagord som «hate, hate, hate Molde by».

Vi er også innom lettelser i smittevernregimet i Trondheim. Men er det egentlig innafor å gå uten munnbind på Kiwi? Og er det greit med nasjonal vaksine-skjevfordeling?

HØR podkasten ved å klikke på bildet øverst i saken - eller gå inn der du vanligvis hører på podkast (Acast, Spotify eller Podkaster-appen på telefonen) .

