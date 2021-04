Skarstein tok karrierens første EM-gull i roing: – Helt magisk

Her er seks av de fineste turløypene i Trondheim

- Jeg tror noen vil påstå at vi sniker i vaksinekøen

Over tusen bussjåfører i Trøndelag kan bli tatt ut i storstreik: - Sitter klar med telefonen

Eplehuset på Røros Et lysende grønt hus var uaktuelt, men husets sjel vant dem over

PUB søndag 10.00: Her kommer du inn - uansett karaktersnitt

- Mange vet ikke at det finnes samer sør for Finnmark

- Mange vet ikke at det finnes samer sør for Finnmark

Saken oppdateres.

32-åringen fra Levanger fortsatte dermed der hun slapp i fredagens kvalifiseringsheat. Også der la hun konkurrentene bak seg.

Israelske Moran Samuel tok sølvet, mens Anna Sheremet fra Ukraina endte på tredjeplass.

– Jeg har tenkt på dette hver eneste dag i et og et halvt år, så det er utrolig befriende og deilig. Det har blitt lagt ned så utrolig mye grunntrening de siste månedene, så å få betalt for det nå, er helt magisk, sier Skarstein til NTB.

– Jeg er skikkelig glad og lettet, jeg var nervøs før start. Det var slitsomt fra start til slutt med en vanskelig vind. Jeg slet med å finne rytmen. Taktikken var å presse hele feltet og se hvem som klarte å holde lengst, tilfølyde hun.

Ingen feiring

Skarstein lå innledningsvis i søndagens finale bak gullrival Samuel. Ved passering 1000 meter hadde imidlertid den norske jenta overtatt initiativet. Deretter ga hun det aldri fra seg.

Avstanden økte inn mot mål, og ved målpassering hadde Skarstein sin argeste gullrival trygt bak seg. Gullet var veteranens første i EM-sammenheng. Hun har fire VM-gull i samlingen.

Det blir lite tid til å markere gullet.

– Det skal feires med å pakke sammen og ta koronatest, sier Levanger-jenta og ler.

– Det blir nok ingen feiring. Jeg har bestilt morgenlevering til frokost i morgen tidlig. Det får være feiringen. Det blir grovt brød, som det ikke har blitt så mye av her. Det gleder jeg meg til, tilføyde hun.

Usikkerhet

Foran mesterskapet i Italia var det norske gullhåpet usikker på hvor hun sto i forhold til konkurrentene. EM var nemlig første gang hun stilte på startstrek internasjonalt i roing siden VM i 2019.

Da ble det gull i singlesculler.

Skarstein satser hardt mot sommerens Paralympics i Tokyo. Der skal hun forsøke å forbedre fjerdeplassen fra sommerlekene i Rio de Janeiro i 2016.

Til høsten er det i tillegg VM i roing i Kina.

Tufte & co. endte sist

Kristoffer Brun og Are Strandli deltok i dobbeltsculler åpen klasse i EM i Varese. Søndag rodde duoen C-finale og vant den.

Den norske dobbeltfireren med veteranen Olaf Tufte i spissen klarte heller ikke å ta seg til A-finale. Båten, som også Martin Helseth, Erik Solbakken og Oscar Helvig er en del av, ble bare nummer fire i sin semifinale. Dermed ble det B-finale søndag. Der endte den norske båten sist.

Kjetil Borch ror EM-finale i singlesculler senere søndag. Klare for A-finale er også den norske dobbeltfireren for kvinner med Siri Eva Kristiansen, Inger Kavlie, Thea Helseth og Maia Lund.

(©NTB)