Luton vant milliardkampen etter straffedrama

(Coventry-Luton 1–1 e.e.o., 5–6 på straffer) Luton er klar for milliardbingen Premier League etter straffeseier over Coventry i det som omtales som den mest verdifulle enkeltkamp i fotballen. 31 års ventetid er over for fansen.