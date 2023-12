Forsvarsbautaen fra Lyngdal har blokkert alt av presse de siste ukene.

Helt siden bortekampen mot Sarpsborg søndag 5. november har han ikke vært tilgjengelig for spørsmål – hverken hos klubb- eller landslag.

Heller ikke for rettighetshaver TV 2 har han stilt opp.

Det i en sesong hvor mye har gått galt for laget fra Oslo øst. Spesielt den siste tiden har trøkket vært stort og de kritiske spørsmålene mange mot spillere, trenere og andre i en av Norges største fotballklubber.

Strandberg ble utnevnt som ny kaptein for de kongeblå foran sesongen, og han har selv tatt valget om å skjerme seg selv fra media mens det har stått på som verst.

– Det har vel sine grunner. Det er et valg som han føler er riktig her og nå. Det har vært ekstremt mye trøkk på ham. Det er noe han synes er det riktigste for å gjøre en best mulig jobb for Vålerenga, så da må vi respektere det, sier trener Geir Bakke.

– Så det er der skoen trykker? At det har vært for mye på ham over lengre tid?

– Det må du nesten spørre ham om, men det får du vel ikke gjort. Så jeg vet ikke, jeg har ikke spurt ham.

Kapteinens valg har full støtte hos spillergruppen, som mener en spiller kan dra fordeler av å blokkere ut alt som ikke handler om å prestere på banen:

– Ja, jeg forstår ganske godt at han gjør det. Han har stått i hardt vær i egentlig hele år, så det at han har lyst på avstand og fokus på kampen har jeg forståelse for, sier målvakt Magnus Sjøeng.

Se VGs ferske gjennomgang av krisen i storklubbene Vålerenga og Rosenborg her:

Det har stormet rundt Strandberg flere ganger i år.

I april gikk han ut mot egen klubb etter et hjemmetap mot Sarpsborg.

Ved flere anledninger har landslagssjef Ståle Solbakken måtte forsvare valget om å velge Vålerengas kaptein som midtstopper til fordel for andre som for eksempel Premier League-spiller Kristoffer Vassbakk Ajer.

I tillegg til Sjøeng uttrykker både trener Bakke, Andrej Ilić og Christian Borchgrevink forståelse for kapteinens valg om å stille seg utilgjengelig den siste tiden.

– I tillegg har han akkurat blitt far, og det er ganske mye annet som skjer. Det har vært diskutert hit og dit om alt mulig rart for hans del, så jeg støtter ham fullt i det, legger Borchgrevink til.

– Hvilke positive oppsider får man av å ikke bruke tid på pressen?

– Oppsiden er at man ikke blir stilt til veggs med negative spørsmål hele tiden. Hvis man skal stille til media hver eneste dag og forsvare posisjonen på landslaget eller hvorfor det går som det går i klubblaget, i tillegg til den posisjonen vi står i sportslig, så skjønner jeg at alle ikke koser seg i den situasjonen, forklarer Borchgrevink.

– Helt ærlig, hvis jeg også slapp å prate med pressen, så hadde det vært perfekt for meg, svarer Ilić.

– Det er en del av jobben, men hvis han føler seg bedre av å ikke snakke så er det bra for ham. Jeg forstår ham veldig godt.

– Til slutt det naturlige «motspørsmålet». Det at en kaptein for en så stor klubb som VIF i en nedrykksperiode velger å ikke stå frem i media: Det kan ikke sende feil signal til de andre spillerne som må stå og svare på kritiske spørsmål?

– Det får han og klubben stå for. Det trenger ikke jeg å svare på, sier Henrik Bjørdal.

– Vi andre må bare tenke på noe annet, og så må han selv stå for det valget, svarer Magnus Sjøeng.