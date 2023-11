– Jeg sa for ti år siden at den dagen Norge tar seg til mesterskap kommer de til å være mil foran Sverige, sier Ericson til VG etter Norges 2–0-seier på Ullevaal.

Han er nå landslagssjef for Færøyene, men vet hva han snakker om.

Ericson jobbet i det svenske fotballforbundet fra 2003 til 2017. På veien ledet han Sverige til gull i U21-EM i 2015.

Han mener at Norge har jobbet betydelig bedre enn Sverige de siste årene. Årsaken er målrettet og forskningsbasert arbeid inn mot klubbene, sier han.

– Vi har ikke det arbeidet på samme måte i det hele tatt i Sverige. Jeg er sånn sett veldig bekymret for Sverige. Enn så lenge har vi klart oss på grunn av mesterskapene, men når det gjelder utvikling tror jeg dere ligger langt foran Sverige.

Tidligere har svenske eksperter stusset over den norske fiaskoen i EM-kvalifiseringen.

Kun et tynt håp om playoff kan hindre Norge i å mislykkes for tolvte gang på rad. I mellomtiden har Sverige og Danmark vært i til sammen 15 mesterskap.

Men akkurat nå sliter svenskene. Torsdag ble de ydmyket 0–3 i Aserbajdsjan. Viaplay-ekspert Bojan Djordjic tordnet i studio og mente at spillerne burde «skamme seg».

Sverige står med syv poeng på syv kamper i gruppe med Østerrike, Belgia, Aserbajdsjan og Estland.

Ståle Solbakken sier han «ikke vil uttale seg om Sverige» da VG refererer til Ericsons uttalelser og spør om hva Norge eventuelt gjør som svenskene ikke får til.

Deretter svarer han slik:

– Det jeg sier nå er ingen unnskyldning for at vi ga bort fem minutter mot Skottland eller at vi ikke klarte å vinne mot Georgia, eller at vi ikke scorer først i Spania, sier Solbakken – og fortsetter:

– Jeg har hele tiden prøvd å forberede laget med tanke på at vi må modernisere oss med måten vi spiller på. Vi må kunne spille på flere måter, sier han – og nevner tre hovedområder:

Spill mot etablert forsvar.

Kontringer

Dødballer

– Så er det kanskje spill mot etablert forsvar vi har forbedret oss mest på. Vi ser at flere og flere lag tar hensyn til oss, sier landslagssjefen.

LANDSLAGSLEDELSEN: Ståle Solbakken og Kent Bergersen. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Solbakkens svar rimer med Ericsons analyse.

– Det er søreuropeisk standard på norsk fotball nå, slik jeg ser det. De har mange ulike måter å angripe på, med høy teknikk og høy fart, sier Færøyenes landslagssjef.

Han trekker frem Haaland, Ødegaard og «fantastiske kantspillere».

– I angrepsspillet er de et veldig komplett lag. Så kan man se at det, som i Sverige, finnes noen brister i den defensive delen av laget.

Ifølge Sofascore har Norge hatt en gjennomsnittsalder på 25,2 år så langt i EM-kvalifiseringen. Et slikt snitt ville gjort Norge til det nest yngste laget i VM i Qatar, kun slått av Ghana (24,7), ifølge nettstedet Statista.

Svenskene hadde til sammenligning en gjennomsnittsalder på 27,7 i torsdagens pinlige tap.

Kun Iran (28,9) og Mexico (28,5) hadde gjennomsnittsalder på 28 år eller mer under VM i Qatar.

– Vi har et veldig ungt lag. Vi har flere offensive muligheter enn vi har hatt på lenge med tanke på de som kommer nedenfra, sier Solbakken, og trekker blant annet frem Oscar Bobb og Antonio Nusa.

– Er det tilfeldig eller er det en spesiell jobb som har blitt gjort?

– Jeg tror ikke det er tilfeldig at vi får frem en del sånne typer, men jeg tror heller ikke at det er tilfeldig at vi ikke har fått inn så mange typer bakover i banen. Det har litt med spillerutvikling, kunstgress og «Guardiola-fenomenet».

UNG: Erling Braut Haaland (23) er en del av Norges nye generasjon. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Det er nøyaktig det samme som Ericson trekker frem på sin pressekonferanse.

– Hvorfor det har blitt sånn både i Norge og Sverige synes jeg er veldig interessant å se på. Jeg tror at mye av kunstgress-generasjonen og at det har vært veldig mye fokus på pasningsspill både i Sverige og Norge. De har forsøkt å endre seg, men det har kanskje bikket over litt for mye, sier 63-åringen.

Selv om Norge ifølge Ericson er «ett mesterskap unna å være milevis foran», må nordmenn smøre seg med tålmodighet.

Norge møter Skottland søndag, men den er betydningsløs ettersom det ikke er noen teoretisk mulighet for å bli topp to. Kun en tynn teori om Nations League-playoff kan redde Norge.