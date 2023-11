«Den nåværende tilstanden på banen på Rams Park. Ser ikke bra ut i det hele tatt. Det har regnet tungt i Istanbul hele dagen og virker ikke å stoppe», skriver ESPN-reporter Rob Dawson på Twitter/X.

Flere engelske journalister til stede skriver om bekymring for baneforholdene, som er svært preget av det enorme regnværet.

Manchester United møter Galatasaray til skjebnekamp i gruppe A i Champions League. United ligger sist, poenget bak tyrkerne og FC København.

Klokken 16.36 norsk tid skriver Manchester Evening News at planen er at kampen skal gå som planlagt.

Ifølge avisen har UEFA kommet med en oppdatering. Der sier de at de ikke har mottatt noen informasjon som tilsier at kampen er i fare, men at de følger nøye med på situasjonen.

Like før klokken 17 skriver avisen at Manchester United fortsetter som planlagt. De skal ha forlatt spillerhotellet og satt kursen mot stadion med politieskorte.

Tidligere onsdag ettermiddag skrev M.E.N. følgende:

«Tidligere i dag tonet personer i United ned sjansen for at kveldens kamp ville bli avlyst. Men det voldsomme regnværet i Istanbul gjør at banen ser dårlig ut», skriver avisen.

Ifølge Yr.no skal det regne utover kvelden.

