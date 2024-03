– Han kommer ikke til å være Club Brugge-trener neste år. Det er sikkert, sier Pieter-Jan Calcoen til VG.

Nieusblad-journalisten har gjentatte ganger stilt den norske treneren til veggs. Dagen før Conference League-åttedelsfinalen mot Molde var intet unntak.

Etter 1–2-tapet på overtid forrige uke har Deila kniven på strupen før torsdagens returoppgjør i Belgia, ifølge belgisk presse.

– Han har fortsatt tillit i garderoben, men styret har sett seg rundt etter andre trenere. De er alltid i kontakt med potensielle trenere, men de har økt kontakten de siste uken. De vil være forberedt.

Pieter-Jan Calcoen Journalist i Het Nieuwsblad

Det var imidlertid alt annet enn en slagen som svarte på de tøffe spørsmålene om egen fremtid. Deila pekte på små marginer imot og at det kun er to lag som er foran dem i ligaen: Et knallsterkt Union St. Gilloise og et mer uthvilt Anderlecht-lag som slipper kamper i Europa.

– Jeg tror vi er på vei mot noe. Vil styret ha endring, så gjør det, men da må man begynne på nytt igjen. Det prøvde dere tre ganger forrige sesong. Det er ikke i mine hender. Jeg er veldig rolig. Jeg tror jeg er mannen til å snu dette, og jeg kommer til å kjempe til siste slutt, svarer Deila.

GRILLET: Ronny Deila fikk en rekke tøffe spørsmål om egen fremtid og hvorvidt styret i klubben ser seg rundt etter andre alternativer. Foto: BRUNO FAHY / AFP / NTB

Under den første delen av pressekonferansen spurte han Hugo Vetlesen om laget må vinne for at Deila skal beholde jobben, før han skjøt inn «sorry, coach» på slutten av spørsmålet.

– Det er ikke noe vi fokuserer på. Det er ikke noe treneren fokuserer på heller tror jeg. Fokus vårt må være på å bli klare. Hvis man snakker om alles fremtid blir det vanskelig å gjøre gode prestasjoner. Vi må fokusere på å vinne kampen og gå videre i turneringen, svarer Vetlesen.

Calcoen peker på tre ting da VG spør hvorfor han tilliten hos styret er tynnslitt:

Svake resultater i ligaen og cupexit i semfinalen mot Union St. Gilloise

Ujevne prestasjoner fra kamp til kamp

Merkelige taktiske valg

– Han vet det selv. Det er ikke bra nok, sier journalisten.

I fjor endte Brugge elleve poeng bak Antwerp, som vant ett poeng foran både Genk og Union Saint-Gilloise.

Med Deila ved roret er Club Brugge er på tredjeplass, 18 poeng bak ledende Union St. Gilloise og 12 poeng bak Anderlecht på andreplass.

Seieren mot Leuven forrige helg var den første på fem kamper. De røk ut av cupen mot serieleder Union Saint-Gilloise og tapte det første oppgjøret mot Molde i 16-delsfinalen i Conference League.

– Sjansen er veldig, veldig, veldig liten for at han blir værende etter sesongen. Jeg er nesten hundre prosent sikker på at det vil være over da, sier Axel Brisart i Het Laatste Nieuws til VG.

Han stiller seg bak kollegaen i Het Nieuwsblad.

– Deila ble hentet fordi han gjorde det veldig godt i Standard Liège. Han fikk virkelig fyr i dem og fikk frem lidenskapen i dem, men har ikke klart det her. Forventningene er veldig høye, sier Brisart.

Axel Brisart Journalist i Het Laatste Nieuws

Pieter-Jan Calcoen sier at både han og Deila har blitt vant til tøffe ordskifter på pressekonferansene.

– Han tåler det. Vi må stille spørsmålene og han vet hvordan det fungerer. Noen ganger kan han bli sint, men i dag gikk det fint. Han er en fin fyr og jeg liker ham, så personlig synes jeg det er synd at han må dra, men styret er ikke fornøyd. Han kjemper fortsatt, men skjønner at det blir vanskelig å beholde jobben. Da må det skje et mirakel.

– Hva må skje for at han skal beholde jobben?

– Mirakler i playoff, men de er 18 poeng bak. De må bli topp to, minst. De må også ta seg til semifinale i Conference League, minimum. Alle forventer at de skal gå videre mot Molde. Det er en katastrofe hvis de ikke klarer det.

Kjekt å vite før Club Brugge – Molde Vis mer ↓ Molde vant 2–1 på Aker stadion. Returoppgjøret spilles torsdag klokken 21.00.

Vinneren går videre til kvartfinalen i Conference League.

Antonio Nusa var tilbake på trening onsdag og kommer til å være i troppen mot Molde.

Ronny Deila bekreftet samtidig at keeperen Simon Mignolet er tilbake fra skade og kommer til å stå.

Kampen sendes på V Sport 1 og Viaplay.

– De byttet trener tre ganger i fjor. Ligger noe av problemet hos klubben?

– Ja, de endrer litt på strukturen i klubben også. Det er tøffe tider for Brugge. De har ikke hatt så gode overgangsvinduer. Laget har blitt mestere noen ganger og er kanskje ikke så motiverte som de burde være. De er nødt til å tenke seg om hva som har gått galt, for det handler ikke bare om Deila.

På spørsmål fra TV 2 om pressen i Belgia er tøffere enn i Norge, svarer Deila:

– Journalistene i Belgia ringer meg ikke hver dag, det gjør de norske. De er ikke tøffere, men det er annerledes. Det er mer distanse. De snakker mer med folk rundt deg enn til deg. Det er samme press som Rosenborg, som vant mange titler på rad. Det er stort press i Brugge. Det er derfor jeg kom hit. Jeg vil oppnå noe. Vi har gjort mye bra i år, men det er mye som ikke er bra òg. Nå må vi snu trenden, og vi har en fin mulighet til det i morgen, sier Club Brugge-treneren.