– I de to siste landskampene våre hadde vi 18 store sjanser. Da er det paradoksalt å se den statistikken der.

Landslagssjef Ståle Solbakken rår for tiden over en av Europas dødeligste spisstrioer, og kan dermed klø seg litt i hodet over at det bare ble to scoringer på to landskamper i mars.

For i klubblagene går det særdeles godt:

I England er Erling Braut Haaland toppscorer i Premier League.

I Spania er Alexander Sørloth brennhet om dagen, mens Jørgen Strand Larsen også har bikket tosifret i La Liga.

Derfor har VG bedt statistikkleverandøren Sofascore om følgende: Hvilket land har scoret flest mål i topp fem-ligaene, basert på de tre mestscorende spillerne.

Listen ser slik ut, og er svært hyggelig lesing for alle som ønsker norske spillere godt:

Lars Tjærnås har fulgt norske fotballspillere i en mannsalder og bør ha god kunnskap om hvor sjeldent dette er.

– Det er jo som en liste fra X-Files, sier Viaplays fotballekspert.

Han utdyper:

– Ut fra absolutt alle forutsetninger burde det vært umulig. Det handler selvsagt mest om egenskapene de har på banen, men jeg har også lyst til å gi honnør til spillerne og agenter for å gjøre en god researchjobb i forkant av å velge riktig klubb, riktig trener og riktig spillestil, sier Tjærnås.

Erling Braut Haaland har holdt på sånn i noen år. Nå har Alexander Sørloth for alvor meldt seg på. På de siste ti kampene har Sørloth scoret ni mål. Phil Foden, Cole Palmer og Harry Kane er de eneste i samme periode med flere.

– Vi var litt urolige rett over nyttår da han satt tre kamper på benken. Så kom han inn mot sin gamle klubb og scoret et mål på overtid som ikke betydde så mye. Siden fikk han spille og har ikke sett seg tilbake, sier Solbakken til VG.

Spillere som Palmer, Kane og Foden skal til EM i sommer. Dit skal hverken Sørloth, Strand Larsen eller Haaland.

– For vår del går det ikke på det som skjedde foran motstanderens mål, men mer det som skjedde foran det andre målet, sier Ståle Solbakken til VG.

Ståle Solbakken Landslagssjef

– Er det et luksusproblem å få alle disse offensive spillerne inn i laget?

– Nei, egentlig ikke. Du får ikke alle de tre på banen samtidig. Jørgen er litt i utfordrerposisjon i forhold til Erling og Alex. Begge har prestert godt på landslaget over tid, sier Solbakken, som påpeker at Haaland ikke var med i bortekampene mot Georgia og Spania, samt Skottland i kvaliken.

Tjærnås mener spillerne har tatt riktige valg over tid.

– Det de ellers har til felles er en strålende fysisk pakke og en mentalitet som gjør at de hele veien søker å bli bedre på detaljer fremfor å bli fornøyde og mette, sier Tjærnås.

– Vi må bare nyte denne tiden, for jeg tror det dessverre er naturstridig at det skjer igjen, sier eksperten.

PS. Sverige og Danmark er henholdsvis på 15. og 18. plass på den samme listen.