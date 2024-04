Han gikk rett fra en ikke ønsket RBK-exit til å bli kaptein i fjæra, Per Ciljan Skjelbred.

Rett før cupkampen mot Raufoss er han på plass hos Rasmus&Saga, hvor han blant annet snakker om avslutningen i Rosenborg - og starten i Ranheim.

Kaptein i fjæra: RBK-helt Per Ciljan Skjelbred er på plass hos Rasmus&Saga. Foto: Per Ciljan Skjelbred

Volden, Glimt og Bjørlo

Her forteller han blant annet at akademijobben i RBK fremdeles står ved lag, og også om klubbene som var på ham før han tok avgjørelsen om å forbli i Trondheim.

Men vi snakker også mye om Rosenborg.

Om et stortalent Ciljan la ekstra merke til allerede for et år siden, om Glimt-kampen - og om NM-matchen mot Fredrikstad.

Og hvor nære var Ciljan å havne i en av de største klubbene da han selv var et supertalent?

