Ligacuptrofeet er allerede i boks, og 2024 virket å bli våren der Liverpool skulle kjempe på alle fronter.

En måned etter at Jürgen Klopps gutter røk i FA-cupen mot Manchester United, er ting helt forandret.

Atalanta ble for sterke over to kamper i Europa League. Liverpool var ikke i nærheten av å hente inn 0–3-tapet fra Anfield torsdag kveld. Mohamed Salahs tidlige straffescoring satte ikke mye fyr på et tamt bortelag i Bergamo.

Salah misset en gigantisk sjanse til å legge på til 2–0. Så forsvant han ut av kampen. I spillerbørsen til Liverpool Echo får han hard medfart.

«Tok for mange dårlige valg. Den bekymringsverdige formduppen fortsetter», skriver avisen.

– Super straffe. På den sjansen er han uheldig. Det er ikke første gangen han bommer på en sånn sjanse. Jeg lager ikke noe stort ut av det som dere gjør, sier Jürgen Klopp.

– Vi var veldig svake i forrige kamp. Vi gjorde det altfor vanskelig for oss selv. Vi vant, men det føles ikke som det. Vi må snu dette veldig raskt. Vi trenger at alle er med helt til slutt, sier Virgil Van Dijk i et intervju med TNT Sports.

Kvartfinaler Europa League: Vis mer ↓ Atalanta (Italia) – Liverpool (England) 0-1 (sammenlagt 3-1) Roma (Italia) – Milan (Italia) 2-1 (sammenlagt 3-1) West Ham (England) – Leverkusen (Tyskland) 1-1 (sammenlagt 1-3). Ekstraomganger spilles: Marseille (Frankrike) – Benfica (Portugal) 1-0 (sammenlagt 2-2), Semifinalene spilles 2. og 9. mai: Benfica/Marseille – Atalanta Roma – Leverkusen. Finalen spilles i Dublin, 22. mai.

– Liverpool får en drømmeåpning. De var ganske bra i første omgang. Så blir andre omgang et antiklimaks uten energi. Atalanta har full kontroll, sier tidligere landslagstrener Nils Johan Semb i Viaplay-studio.

Tapet mot Crystal Palace i helgen gjorde at Klopp og gjengen også har havnet bakpå i kampen om ligatittelen.

De siste 30 dagene har rett og slett vært et mareritt for Liverpool-fansen.

– Alle er skuffet. Det er ingenting å legge skjul på. Så er det noen kamper igjen, sier Tore Hansen, leder av Liverpools norske supporterklubb.

Han var én av 700 bortetilskuere på plass i Italia torsdag kveld, og snakket med VG før Liverpools exit var et faktum.

– Av og til skjer kamper som er vanskelig å forklare. Både mot Atalanta og Palace er det først og fremst oss selv som skuffer. Vi har gått på en liten smell og det er vanskelig å forklare, sier Tore Hansen.

Jan Åge Fjørtoft mente dette skulle vært rødt kort:

– Spesielt Palace-kampen kom ut av det blå. Det forventet ingen, sier Hansen.

På de fem siste kampene i ligaen er Liverpool det sjette beste laget med sine åtte poeng. Bournemouth har tatt flere poeng.

På de siste ti kampene har Arsenal og City tatt henholdsvis fire og fem poeng flere enn Liverpool i ligaen.

– Vi bygde det opp til å bli en stor avslutning på sesongen. Da trekningen kom så var alle fornøyde. De fikk den letteste motstanderen og kanskje var ikke hodene helt der de skulle være, sier Hansen om Europa-exiten.

PS. Tapet til Liverpool og West Ham gjør at England trolig mister den femte Champions League-plassen, selv om sjansen fortsatt er der.