I Eliteserien gjorde ligafemmer Molde sin dårligste sesong siden 2015. Cupfinaleseieren mot Bodø/Glimt og avansementet til sluttspillet i Europa Conference League, der de fortsatt er med, gjorde likevel 2023 til en sportslig opptur.

Og målt i penger har klubben aldri tjent bedre:

Årsberetningen til klubben viser at Molde Fotballklubb hadde nesten 315 millioner i inntekter i 2023.

Av disse er 252 millioner såkalte markedsmidler fra Norges Fotballforbund, Norsk Toppfotball og Det europeiske fotballforbundet (Uefa). Økonomisjef Odin Holm Olsen opplyser at Uefa-andelen av pengene er på 210 millioner .

Driftsresultatet til Molde Fotballklubb viser et overskudd på 84,5 millioner kroner .

Det som ikke kommer frem i årsberetningen, er at aksjeselskapet Molde Fotball AS også bidrar med drøyt 200 millioner i inntekter. Administrerende direktør Øystein Neerland forteller at det totale antallet inntekter utgjør råsterke 520 millioner kroner.

Moldes klubbstruktur Vis mer ↓ Molde Fotballklubb driftes etter den såkalte dualmodellen, der et aksjeselskap (AS) er tilknyttet klubben. I avtalen mellom AS’et og klubben heter det at AS’et garanterer for overskudd hvert år – mot at markedsrettighetene og gevinsten fra spillersalgene tilfaller AS’et. I over 30 år har finansmannen Kjell Inge Røkke vært en økonomisk støttespiller for Molde Fotballklubb. Den Sveits-utvandrede milliardæren ble i 2022 eneeier av AS’et gjennom stiftelsen Molde Fotball.

Neerland åpner med at Molde liker å være nøkterne, men sier:

– Det er solide tall og selvfølgelig hyggelig å registrere at det er en bra og historisk sesong. Vi har ikke tjent så mye før, sier cupmesterens toppsjef.

– De store utslagene er europacupspill: Vinne kamper og komme inn i gruppespill. Og så har spillersalg vært viktig her, fortsetter Neerland.

Øystein Neerland Administrerende direktør i Molde

Tre Molde-salg fra 2023 skiller seg spesielt ut og er primært årsaken til inntektene i AS’et:

David Datro-Fofanas rekordovergang til Chelsea i januar kunne være verdt opp mot 130 millioner, mens salget av Sivert Mannsverk kan totalt dra seg opp mot over 90 millioner.

I tillegg ble Ola Brynhildsen solgt til danske Midtjylland. Men det er ikke gitt at alt av disse summene inngår i regnskapsåret 2023.

Egenkapitalen til Molde Fotballklubb har økt til over 200 millioner kroner. Neerland svarer slik på hvordan klubben vil bruke pengene:

– Vi vil investere videre i infrastruktur og folk. Klubben vokser og har ambisjoner også på kvinnesiden. Vi har behov for treningsfasiliteter. Der er vi på et tidlig stadium, men et treningsanlegg utenfor sentrum med baner, infrastruktur og storhall – foreløpig kaller vi det en drøm, men der er vi i en prosess, forteller direktøren og anslår at de er et to-tre år unna å være ferdigstilt.

– Lønnskostnadene i Molde økte med over 20 millioner fra 2022 til 2023?

– Når man gjør det godt, og spesielt i europeiske turneringer, har vi inngått en avtale med spillere og støtteapparat om bonusordninger. Er det suksess i Europa, drypper det også på dem, svarer Øystein Neerland i Molde.