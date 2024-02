Mange Manchester United-supportere holdt pusten da Lisandro Martinez holdt seg til kneet. Han kom seg på beina og kom tilbake på banen etter et par minutter og spilte videre. Men etter ytterligere noen minutter ble han liggende med ansiktet ned og fortvile.

– Når du har vært så lenge ute med skade og jobbet deg tilbake - og så kjenner en skade, sier Viaplay-kommentator Roar Stokke.

– Dette er vonde bilder å se.

Medspillerne var tydelig bekymret da de så argentineren ligge skadet.

Martinez fikk enorm applaus fra tribunen da han gikk inn i spillertunnellen.

Lisandro Martínez var blant Uniteds beste spillere sist sesong før han pådro seg et brudd i foten i Europa League-kampen mot Sevilla på Old Trafford. Han trente seg opp igjen til en ny sesong, men etter fem Premier League-kamper var det stopp. Han var ikke tilbake igjen på banen før vi skrev 2024, nesten fire måneder senere.

Danske Rasmus Højlund ordnet - med høyrebeinet og på sin 21. fødselsdag- 1–0 for vertene i 1. omgang.

Tidlig i 2. omgang økte Alejandro Garnacho (19) til 2–0 da han skjøt via West Hams Nayef Aguerd og i nettet.

Garnacho signerte også 3–0. Det betyr at han nå er oppe i fem ligamål i 2023/2024.

1–0 var en klassescoring av Højlund. Han fikk ballen fra Casemiro og sto for en lekker soloprestasjon da han fintet vekk West Ham-stopperne og feide ballen ned i hjørnet med høyrefoten.

– Dette viser hvilken selvtillit Højlund spiller med om dagen, sier eksperten James McFadden på BBC Radio.

Dansken scoret ikke sitt første Premier League-mål før den 26. desember. Nå har han scoret i de fire på rad - han var syk og ikke på banen mot Nottingham Forest.

2–0: Rasmus Højlund, Alejandro Garnacho og Kobbie Mainoo feiret sammen. Foto: Martin Rickett / Pa Photos / NTB

– Det er alltid spesielt å spille på bursdagen sin, og så får vi seier samtidig, sier Højlund til Sky Sports.

Om feiringen sammen med Garnacho og Mainoo sier han:

– Vi har snakket om å feire sånn. For en måned siden var det mye snakk om oss (Højlund og Garnacho) som ikke scoret nok mål, men vi er unge og vokser for hver dag. Du kan se forbindelsen mellom oss, sier dansken.

West Ham måtte bytte keeper i pausen etter som Alphonse Areola fikk en skade mot slutten av første halvdel. Inn kom 38-åringen Łukasz Fabiański, som var sjanseløs på 2–0 etter som Garnachos skudd skiftet retning i Aguerd.

I det 85. minutt ble det 3–0 da Kalvin Phillips mistet ballen på midtbanen. Scott McTominay stormet fram og slapp til Garnacho, som satte ballen i det lengste hjørne. Fabianski ble tatt på feil bein.

– Jeg er veldig fornøyd med å score to mål, sier Garnacho til Sky Sports.

Dette var Manchester Uniteds fjerde strake hjemmeseier i Premier League-møter med West Ham.

– Det er noe mer solid med det byggverket enn det var for tre måneder siden, sier Viaplay-ekspert Lars Tjærnås om Manchester United.

– Dette er et kollektiv, de har lyst til å bli gode sammen, fastslår Pål André Helland i studio.

– Dette hjelper for ten Hag i den kampen han har for å fortsette som manager etter at de nye eierne kom inn, sier Jan Åge Fjørtoft.

INEOS og sir Jim Ratcliffe kjøpte nyllg 25 prosent av aksjene i Manchester United. Søndag var INEOS’ sportssjef Dave Brailsford på plass på Old Trafford. Han har gått av som sjef for INEOS’ sykkellag og skal nå konsentrere seg om fotballen.

For David Moyes ble det nok et trøstesløst besøk på Old Trafford. Som manager for ulike klubber har han ledet sine lag 17 ganger borte mot Manchester United og tapt hele 13 av dem - og aldri vunnet.

Han var selv Manchester United-sjef fra sommere 2013 til april 2014.