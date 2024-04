Den tidligere Manchester United-spilleren skal ha tjent rundt 650.000 norske kroner i uken på sitt beste, men i fjor kom nyheten om at han var slått personlig konkurs.

I podkasten til Ben Heath åpner han om opp om de økonomiske problemene.

– Når du tjener mye penger, trenger du de rette folkene rundt deg. Det vil jeg si er noe jeg ikke hadde, sier Brown i podkasten.

– Det er en lang historie som jeg ikke vil gå i detalj på, men det handler om ting som skjedde for lenge siden med visse investeringer og at jeg som ung gutt ble involvert i ting jeg ikke forsto konsekvensene av. Det er noe mange gjør, og så kom det til et punkt i fjor.

Brown innrømmer at situasjonen hans fortsatt pågår, og at flere nåværende spillere har fortalt ham at de er i samme situasjon.

36-åringen avviser at han sløste bort pengene på luksusvarer.

– Jeg er ikke typen som gråter eller klager over det. Jeg skal bare kjempe videre og komme meg gjennom det, sier Brown.

Den tidligere United-kapteinen vant fem Premier League-titler og to Champions League-trofeer med klubben.

Daily Mail har tidligere skrevet at Browns økonomiske problemer startet da et selskap han eide gikk konkurs, flere dårlige eiendomsinvesteringer og at han betalte for mye for en gård.