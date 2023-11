Den norske tennisstjernen blir et av trekkplasterne når Ultimate Tennis Showdown kommer til Norge og Telenor Arena i februar neste år.

I tillegg til Casper Ruud skal stjerner som Holger Rune, Dominic Thiem, Gaël Monfils og Andrej Rublev delta.

– Jeg synes alltid det er spesielt hyggelig å spille hjemme, så dette synes jeg personlig er veldig stas, sier Casper Ruud til VG via sin pressekontakt.

– Det er et nytt konsept som er veldig publikumsvennlig. Det blir litt mer action og litt kortere og mer intensive kamper, sier pappa Christian Ruud til VG.

For det er ikke helt vanlig tennis som skal spilles. UTS foregår slik:

En kamp spilles over fire «quarters» á åtte minutter. Førstemann til tre quarters vinner kampen.

I motsetning til vanlig tennis har du kun én serve per runde.

Det skal ikke gå mer enn 15 sekunder mellom hvert poeng.

I hvert quarter har hver spiller et bonuskort som kan brukes én gang. Kortet gjør at neste poeng teller som tre poeng.

Sik så det ut da Ruud deltok i Frankfurt i september:

Christian Ruud beskriver det som «high risk - high reward». Sønnen gleder seg til å vise det frem på norsk jord.

– Jeg har faktisk flere ganger blitt spurt om hvordan man kunne endret spillet i tennis, og da har jeg svart at det måtte gjort det mer spennende å bare dele ut en serve, istedet for to, sier Casper Ruud.

TIL OSLO: Holger Rune er meldt til Telenor Arena i februar. Foto: TIZIANA FABI / AFP / NTB

– I dette konseptet (UTS) er det kun en serve og det synes jeg at gjør det mer spennende. Formatet er raskere kamper og jeg synes det er befriende med dette som avbrekk fra de tradisjonelle ATP og Grand Slams, så det er er absolutt gøy å teste tennis med nye spilleregler, fortsetter han.

På UTS sin ranking ligger Casper Ruud - eller «The Ice Man» som han har fått som kallenavn - på en niendeplass. Rublev leder foran Wu Yibing og Diego Schwartzman.

Denne sesongen har showet vært i Los Angeles, Frankfurt og Seoul før finalen skal spilles i London i midten av desember.

Nå håper Casper Ruud at turneringen i februar bare er starten for store tennisturneringer i Norge.

– Det hadde vært en drøm å få flere og større turneringer på norsk jord. Ser vi til Sverige så har de fått til dette, så det skal absolutt være mulig for Norge å gjøre det samme.

