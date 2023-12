– Uten at jeg har helt dekning for å si det: Dette må vel være historisk for en nordmann i en norsk klubb, tror landslagets assistenttrener Brede Hangeland.

Han er blitt gjort kjent med listen som Internasjonalt senter for sportsstudier (CIES) kom denne uken – før midtukekampene i de europeiske ligaene. Den tar for seg flest spilte minutter (tilleggstid ekskludert) for klubb- og landslag blant samtlige utespillere i Europa.

Og etter den suverene listetoppen Bruno Fernandes (Manchester United), David Háncko i Feyenoord og Real Madrid-tøffingen Antonio Rüdiger, men foran navn som Dusan Tadic (Fenerbahce) og trippelmester Manuel Akanji (Manchester City):

Patrick Berg, Bodø/Glimt og Norge.

Topp 10 på spilletid Vis mer ↓ 1. Bruno Fernandes (Manchester United/Portugal) – 5.748 minutter (66 kamper) 2. Dávid Hancko (Feyenoord/Slovakia) – 5.248 minutter (58) 3. Antonio Rüdiger (Real Madrid/Tyskland) – 5.223 minutter (63) 4. Patrick Berg (Bodø/Glimt/Norge) – 5.141 minutter (58) 5. Dusan Tadic (Fenerbahce/Serbia) – 5.050 minutter (62) 6. Manuel Akanji (Manchester City/Sveits) – 5.049 minutter (61) 7. Arthur Vermeeren (Royal Antwerp/Belgia) – 5.015 minutter (57) 8. Federico Valverde (Real Madrid/Uruguay) – 5.002 minutter (63) 9. William Pacho (Eintracht Frankfurt/Ecuador) – 4.981 minutter (56) 10. Nemanja Gudelj (Sevilla/Serbia) – 4.977 minutter (58) Tallene gjelder til og med 4. desember. Både Fernandes, Hancko, Tadic og Akanji spilte i midtuken, men de to siste har enn så lenge ikke passert Berg i antall spilte minutter i år.

Siden bare konkurransekamper er inkludert, er tallene faktisk enda hvassere for Patrick Berg: Han var også på banen i 45 minutter i privatlandskampen mot Færøyene og står med 59 kamper i 2023 før lørdagens cupfinale.

Hans nøyaktig 11 måneder lange sesong blåses av når Conference League-møtet med Club Brugge kommende torsdag er ferdig. Hans godt over 5.000 spilleminutter, som altså er i Europa-toppen, handler om to ting:

Han starter alltid. Og han blir aldri byttet ut.

For Bodø/Glimt i serie, cup og europacup denne sesongen er de ni siste minuttene mot Viking i Stavanger det eneste Patrick Berg ikke har spilt etter å ha startet.

– For meg er dette noe av det mest imponerende i toppfotballen. Det finnes mange spillere som kan levere 10-av-10-prestasjoner mange ganger gjennom en sesong. Men spør du en trener om hvem han vil ha, er svaret de driftssikre, dem du kan stole på og de som kan levere i kamp etter kamp, sier Brede Hangeland.

– Dette er en maratonprestasjon. Det mentale er også en kunst. Å skru på og skru av etter kampene, fortsetter Hangeland.

Han vet godt hva som kreves for alltid å være klar til kamp. I de tetteste periodene som Premier League-proff hendte det at den nesten to meter høye midtstopperen måtte ty til buksebeltet for å kunne dra seg ut av sengen. Kroppen ville ikke alltid lystre.

ALLTID MED: Bruno Fernandes står aldri over en kamp, knapt nok ett sekund for Manchester United. Her mot Everton i november. Foto: MOLLY DARLINGTON / Reuters / NTB

– Jeg hadde rundt fem år med 50-60 kamper i sesongen med FC København og de to første i Fulham. Det krever en total dedikasjon. Så fort du er ferdig med en kamp, er du i gang med nedtellingen til den neste. Jeg utviklet en stolthet i det i det alltid å være tilgjengelig, forteller Hangeland.

Ståle Solbakkens assistent har lagt merke til grundigheten til Patrick Berg i forberedelser og restitusjon under landslagssamlingene.

– Jeg trives best med kamprytme med to matcher i uken. Innstillingen er alltid et ønske om å spille kampene. Jeg ser det aldri positivt som å bli hvilt eller spart, sier hovedpersonen selv.

Sønnen til Ørjan Berg, nevøen til Runar Berg og barnebarnet til Harald «Dutte» Berg gir – nesten som alltid – gode gener litt av æren. Faren, onkelen og bestefaren var alle rundt 40 år da de la opp som toppspillere.

NORSK FOTBALLs KONGEFAMILIE: Runar Berg (til venstre), Patrick Berg og Ørjan Berg sammen på Aspmyra under et VG-intervju i 2020. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Ellers hevder Patrick Berg aldri å ha trent spesielt for å tåle belastning, men han har alltid trent mye. Og han skiller seg fra enkelte andre fotballspillere på to måter: Han liker løpetrening – og han sover også godt etter kamp.

Småbarnsfaren sørger også for ekstra god søvn natt til kampdag. Da flytter han inn på gjesterommet i boligen han deler med samboer Rikke og den ett år gamle datteren Filippa.

For fem år siden tok han dessuten noen viktige valg. Han var i ferd med å forsvinne fra Bodø/Glimt. I stedet ble han værende, viste seg verdig å bli satset på og trente på en annen måte.

– Da jeg begynte å leve som en toppidrettsutøver. La om til en mer egoistisk livsstil. Kontakten med venner og familie minsket betraktelig. Og så trappet jeg ned på styrketreningen for å bli lettere i kroppen. At jeg trente så mye styrke, var nok en desperasjon for å få noe til å fungere fotballmessig, reflekterer Patrick Berg.

Morten Sørgård, medisinsk ansvarlig i Bodø/Glimt, kjenner kroppen til klubbkapteinen bedre enn de fleste.

Han viser til profesjonaliteten og detaljer i kosthold og trening som årsaken til at Patrick Berg kan gå som en klokke gjennom 90-minutterne for Glimt og landslaget.

Berg unngår alltid skader, og de få gangene han har hatt noen, har han vært raskt tilbake:

– Han hadde en ganske alvorlig skade, der han slet av leddbåndet i kneet. Da var han i fullt spill etter bare seks uker. Han hadde en skulderskade og spilte for fullt fem uker senere. Det er vanskelig å si om kroppen hans leger seg raskere, men man kan lure med disse historiene, sier ortopeden.

PS! Bodø/Glimt spiller totalt 54 kamper i 2023. I fjor satte de norgesrekord med 56. Da var tidligere Bodø/Glimt-spiller Alfons Sampsted på banen i samtlige og spilte samtidig syv landskamper for Island.