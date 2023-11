Ord som «forferdelig», «katastrofalt» og «fullstendig ødeleggende» ble brukt om Manchester United-målvakten etter nok en marerittkveld i Champions League.

To ganger slapp han inn mål på frispark fra Hakim Ziyech, selv om begge frisparkene ble skutt mer eller mindre midt i målet.

Manchester United ledet både 2–0 og 3–1, men kampen endte 3–3.

Siden FC København greide uavgjort borte mot Bayern München, er Manchester United nødt til å slå Bayern i den siste kampen, samtidig som det må bli uavgjort mellom FC København og Galatasaray. Hvis ikke er United slått ut allerede i gruppespillet.

Både FC København og Galatasaray er ett poeng foran Manchester United før siste runde. De to førstnevnte møtes i Danmark i siste runde. Foto: VG Live

Lagkaptein Bruno Fernandes, som noterte seg for en målgivende pasning og et kunstverk av et langskudd, oppsummerte kampen slik:

– Vi slapp inn noen veldig billige mål. Vi må ta kontroll over alle de situasjonene. Vi ledet to ganger og hadde altfor mange sjanser til å score. Vi var ikke kliniske nok, sa Manchester United-kapteinen til TNT Sports:

Senere i intervjuet la han til:

– Alle må ta ansvar for sine egne feil. Nå må vi se fremover mot den neste kampen og se hva vi kan gjøre for å gå videre. Nå avhenger det ikke bare av oss selv, men det er hva det er.

LANGT NEDE: Bruno Fernandes noterte seg scoret et praktfullt mål og en assist. Han hadde også et langskudd som traff stolpen. Foto: UMIT BEKTAS / Reuters / NTB

En av dem som reagerte på uttalelsene til portugiseren, er Manchester United-legenden Paul Scholes. Det var nemlig Fernandes som laget begge frisparkene som Galatasaray scoret på.

– Jeg hører at han snakker om feil, men han gjorde to store feil da han laget to idiotiske frispark som ble mål. Alle må ta ansvar, inkludert ham selv, uttalte Scholes i TNTs studio.

Bruno Fernandes var på etterskudd og fikk gult kort i situasjonen som ledet til 1–2-målet. Deretter kakket han veldig unødvendig bortpå hælen til Lucas Torreira i forkant 2–3-målet.

Men det var ikke bare portugiseren som fikk kritikk etter baklengsmålene. I TV 2s studio var fotballekspert Morten Langli svært kritisk til innbytter Anthony Martial.

FRUSTRASJON: Anthony Martial ble byttet inn for Rasmus Højlund etter en snau time. Da var stillingen 3–1 til bortelaget. Foto: AP / NTB

På 2–3-målet i andre omgang så franskmannen ut til å kunne nikke ballen vekk. Isteden dukket han unna noen få meter foran øynene på den kamerunske målvakten.

– En forsvarsspiller opererer ikke sånn som Martial gjør her. Får han beskjed av Onana at han skal la den gå? Det er jo bare å heade den vekk! Jeg skjønner ikke hva han tenker på her, freste Langli.

– Han setter keeper i en vanskelig situasjon. Normalt skal han ta den, men en stopper rensker den bare unna. Det er veldig merkelig opptreden av Martial, selv om Onana har sin del av skylden der.

Heller ikke den irske manageren Mick McCarthy sparte på kruttet i sin beskrivelse av Martial. Han mener at franskmannen ikke bidro med noe som helst etter innhoppet, og slakter opptredenen på det andre frisparkmålet.

– Det er kriminelt å gjøre på et fotballag. Han må stikke hodet frem på den. I den posisjonen er man nødt til å ha en som vil heade ballen, sier den tidligere Premier League-manageren, som også har vært irsk landslagssjef i to perioder.