To seire, tre uavgjort og ni tap.

Ni av 42 mulige poeng, med én hjemmekamp igjen å spille. Eliteseriens desidert dårligste hjemmelag denne sesongen: Vålerenga.

Aldri på 2000-tallet har Vålerengas poengfangst vært så svak på eget gress.

Nå kan laget rykke ned i det som blir en sjeldent dramatisk sisterunde. Fire lag kan følge Aalesund rett ned: Vålerenga, Stabæk, Sandefjord og Haugesund. Nummer tre fra bunnen må ut i kvalifisering mot Kongsvinger eller Kristiansund.

Slik ser tabellen ut:

Nedrykksrivalenes kamper: Haugesund-Stabæk, Sandefjord-Lillestrøm, Vålerenga-Tromsø. Foto: VG Live

VG har jaktet svar på Vålerengas hjemmemysterie – uten å bli veldig mye klokere:

– Nei, det der ... Det må gudene vite. Det er så vanskelig å svare på, åpner sportssjef Joacim Jonsson, og fortsetter:

– I fjor var vi ganske dårlige på bortebane, men ditto gode hjemme. Da vant vi mye her på hjemmebane og valset over enkelte motstandere, sier Jonsson på VGs direktesending foran siste serierunde.

Med én kamp igjen å spille denne sesongen har Vålerenga allerede nesten dobbelt så mange tap på eget gress som de tre siste sesongene kombinert.

Eliteserien 2022: Ni seire, to uavgjort, fire tap, altså 29 av 45 mulige poeng.

Eliteserien 2021: Syv seire, syv uavgjort, ett tap, altså 28 av 45 mulige poeng.

Eliteserien 2020: Ti seire, fem uavgjort, null tap, altså 35 av 45 mulige poeng.

– Har du noen tanke om hvorfor det er slik? spør VG Vålerengas trener Geir Bakke.

– Nei.

– Har dere brukt noe tid med spillergruppen for å prøve å finne ut av det?

– Nei, vi har ikke brukt noe energi på det. Det er et mysterium.

Til sammenligning har Vålerenga vært langt bedre på fremmed gress enn eget. 19 av 45 mulige poeng gjør laget til Eliteseriens sjette beste bortelag denne sesongen.

Spillerne klør seg i hodet:

– Det har vært fantastisk å spille hjemme foran Klanen i år, men av en eller annen grunn har vi ikke fått med oss resultatene. Siden jeg kom til klubben har vi spilt noen gode kamper her, uten å ha fått med oss resultatene, forteller formspiss Andrej Ilić til VG.

Serberen signerte for Oslo-klubben i august.

– De tidligere sesongene jeg har vært i klubben har hjemmebane føltes som et fort og vi har nesten ikke tapt her. Så det er vanskelig å si hvorfor, spesielt siden supporterne og støtten vi har fått fra tribunen også har vært upåklagelig, sier Henrik Bjørdal.

– Vi har egentlig ikke snakket noe særlig om dette som gruppe. Det er noen bortekamper hvor vi ikke har spilt så godt, men vi har fått med oss poeng. Og motsatt har det her hjemme tidvis føltes omvendt, så det er rart, legger 26-åringen fra Ålesund til.

Også ekspertisen klør seg i hodet av Vålerengas resultater på eget gress. Fotballekspert Lars Tjærnås, som blant annet har en fortid som sjefspeider i Oslo-klubben, sier følgende til VG:

– Jeg har undret på forskjellen på hjemme- og bortebane i 40 år – uten å finne fasiten. Jeg synes faktisk denne statistikken er like rar som de synes selv.

– Det eneste jeg tenker som mulig logikk er at det lett kan bli et selvoppfyllende profeti. Fotball er også mentalt spill, og når dårlige opplevelser kommer kan det slå inn et «nå skjer det igjen», og med det skape en form for nerver og trykk de i år ikke har mestret å håndtere.

Vålerengas hjemmekamp mot Tromsø