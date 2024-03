– Det jeg ikke har sett, som noen gjerne må fortelle meg, er hvilke kostnader det har å avvikle VAR og på hvilket grunnlag vi eventuelt må betale, sier Lillestrøms styreleder til VG.

Årsmøtet i Lillestrøm gikk knirkefritt for alle som er imot VAR. Kun fire stemte for videodømmingen.

Morten Kokkim Styreleder i LSK

LSK har lenge vært imot systemet og var den eneste eliteserieklubben som stemte mot før det ble innført. Denne våren har et medlemsopprør gjort at temaet er oppe igjen, og de aller fleste klubber tar stilling til VAR på nytt.

Flere av klubbenes styrer har stilt seg negative til forslagene om å jobbe imot videodømming. Blant argumentene er at man er bundet av en kommersiell avtale, og at man frykter kostnadene dette vil medføre.

– TV 2 har investert mye penger i VAR og vi kjenner ikke konsekvensene og kostnadene knyttet til å skulle avvikle VAR, sa nestleder i Brann-styret Arild Mjøs Andersen på klubbens årsmøte onsdag.

– De sier at det kan bli kostbart, men det må være mer konkret. Jeg kan ikke se hva det skal være, sier Kokkim.

– Har dere bedt om tall på dette før årsmøtet?

– Nei, det har vi ikke gjort. Vi har bare hørt den samme argumentasjonen om at det er et økonomisk argument for ikke å gjøre det. Det blir litt for omtrentelig til å legge til grunn. De må legge frem hva de mener skal være grunnlaget for et tap som TV 2 skal ha, sier Kokkim.

Kokkim sier økonomi rundt VAR ikke har vært tema i LSK, og at han heller ikke har sett avtalen mellom klubbene og TV 2.

– Det er forskjellige synspunkter rundt VAR, det må vi tåle og det er helt greit. Men akkurat den argumentasjonen har vært ganske tynn.

RBK-styret brukte følgende argument til sine medlemmer – før det ble et knusende VAR-nederlag på Scandic Lerkendal.

«RBK har også bundet seg til et samarbeid mellom NFF, NTF, TV2 og de øvrige toppklubbene i Norge fram til 2028. Dersom noen går ut av avtalen som er inngått, kan det medføre økonomiske konsekvenser»

Bodø/Glimt gjør det samme før klubben samler seg til årsmøte mandag kveld:

«Klubbene (via NTF) kan risikere å bli stående som økonomisk ansvarlig for mislighold av dette. Dette er en betydelig negativ konsekvens av en potensiell avvikling».

Knut Kristvang, prosjektleder for VAR gjennom Fotball Media, sa følgende til VG for en måned siden:

– I kontrakten er det ikke beskrevet hva som skjer dersom VAR tas bort igjen. VAR er innført, og investeringer/kostnader er gjort, med tanke på den avtaleperioden som gjelder. Dersom man skulle avskaffe VAR igjen i denne perioden, er det risiko for at norsk fotball må dekke hele eller en betydelig del av TV 2s VAR-investering, sier Kristvang til VG.

TV 2s sportssjef Vegard Jansen Hagen ville ikke snakke om penger.

– Det er en situasjon vi ikke skal forskuttere. Skulle det bli en aktuell problemstilling så har vi en konstruktiv dialog med norsk fotball og finner nok ut av dette også, sier han.