– Ja, det er syltynt. Jeg skjønner at folk sett utenfra er stresset. Spillerne ser også at det er få folk på trening, men vi må gjøre det riktige. Vi må tåle å stå i det presset, sier Joacim Jonsson til VG.

Fredag fikk Vålerengas sportssjef se laget sitt tape 1–2 mot Strømsgodset i Valhall.

Den nynedrykkede Oslo-klubben kom til treningskampen med 16 mann i troppen. På topp spilte Jones El-Abdellaoui som fylte 18 år for en liten måned siden. Han scoret også målet som ga Vålerenga ledelsen.

Før en sesong i OBOS-ligaen hvor alle forventer opprykk har åtte mann forsvunnet ut. Andrej Ilic, Fredrik Oldrup Jensen og Mohamed Ofkir blant dem. Alt etter planen, ifølge Jonsson.

Disse er borte Vis mer ↓ Spillere som har forlatt VIF: Andrej Ilic (23), angrepsspiller (solgt til Lille) Torgeir Børven (32), angrepsspiller (gratis overgang til Odd) Fredrik Oldrup Jensen (30), midtbanespiller (utgått kontrakt, signerte for NAC Breda) Vitinho (20), angrepsspiller (låneavtale utgått, benyttet ikke opsjonsavtale) Eneo Bitri (27), forsvarsspiller (låneovergang til Cracovia med opsjon på kjøp) Mohamed Ofkir (27), angrepsspiller (låneovergang til Manisa med opsjon på kjøp) Utilgjengelige spillere: Stefan Strandberg (33), forsvarsspiller Kontrakt til: 31.12.2024 (lagt opp etter blodpropp) Jacob Dicko Eng (19), angrepsspiller Kontrakt til: 31.12.2027 (korsbåndsskade, tidligst tilbake i oktober) Omar Bully (21), midtbanespiller Kontrakt til: 31.12.2026 (overbelastningsskade i knærne)

Etter nedrykket har fokuset vært på å «renske» opp i stallen. Økonomien får et hardt slag som følge av nedrykket.

– Kvaliteten på dem vi har er «top notch» og det er vi fornøyd med. Så må vi ha litt tålmodighet. Trenerne vil ha flest mulig spillere på trening og supporterne er nærmest desperate. Det må vi bare stå imot. Så må vi heller vente på å få inn det vi ønsker å få inn, sier Jonsson.

Før han legger om til en tydeligere tone.

– Men når åtte spillere nå har forsvunnet ut, da må vi ha minst fem inn. Det skal vi ha og det er ikke noe å diskutere. Noen av dem skal også gå inn å forsterke elleveren uten tvil, sier sportssjefen.

SPORTSSJEF: Joacim Jonsson Foto: MARIUS SIMENSEN / BILDBYRÅN

Mot Strømsgodset måtte både Henrik Bjørdal (ankel) og Christian Borchgrevink (hamstring) av med skader, uten at det virker som det er alvorlig for noen av dem.

Samtidig understreker det en Vålerenga-stall som per nå er sårbar.

– Vi er enige om at vi ikke må gjøre noe i panikk, eller at vi fremsnakker spillere som ikke holder kvaliteten. Vi må være nøye. Så ser det litt tynt ut nå og vi har vannet ut troppen betraktelig. Samtidig har vi igjen mange som ønsker å bygge den enheten vi skal være for å komme tilbake, sier Vålerenga-trener Geir Bakke til VG.

Bakke beskriver en hverdag med mye trening syv mot syv, hvor spillere har blitt lånt inn for å fylle opp.

Jonsson er tydelig på at det blir knalltøft å rykke opp fra Obos.

– Spillerne vi har er gode nok, men vi er for få. Vi skal ikke tro at vi kan gå inn i en sesong i Obos med så få spillere. Laget må forsterkes, både i elleveren, men også i bredden, sier svensken.

PS. Jonsson har allerede bekreftet at Vålerenga jobber med å hente spissen Mees Rijks fra Nederland.