Arsenal-forsvarer Ben White har gitt beskjed til landslagssjef Gareth Southgate om at han ikke ønsker å bli vurdert for spill på Englands landslag for øyeblikket.

Dette til tross for at en rekke konkurrerende høyrebacker på landslaget er ute med skader. Det kom frem da Southgate presenterte troppen til de kommende vennskapskampene mot Brasil og Belgia torsdag.

White har ikke spilt for England siden han forlot landslagets VM-leir i Qatar i fjor høst, angivelig av personlige årsaker.

Ifølge Southgate ringte Arsenals sportsdirektør Edu ham i forrige uke og informerte at White ikke ønsket å bli vurdert for landslagsspill nå.

– For meg er det veldig synd. Han er en spiller vi tok med til EM, en spiller vi tok med til VM. Jeg snakket med ham etter Qatar fordi jeg ville ta ham ut. Han er ikke tilgjengelig for oss, og det er ikke noe problem mellom oss. Døra er vid åpen, sier Southgate ifølge Telegraph.

Landslagssjefen avviste samtidig at det skulle være noen konflikt mellom White og assistenttrener Steve Holland.

Tidligere torsdag ble det bekreftet at White har skrevet en ny kontrakt med Arsenal.

