28-åringen møtte pressen i forbindelse med Norges to siste, helt avgjørende kamper i Nations League-gruppespillet.

Der ble hennes klubbfremtid et tema, men også landslagets jakt på ny trener.

– I dag er vi langt unna det nivået vi er lyst til å være på. Jeg tror det er noen viktige avgjørelser som må tas ovenfor oss, sier Hegerberg.

GOD STEMNING: Det var lystig på onsdagens trening. Norge møter Portugal på Ullevaal fredag. Foto: Terje Pedersen / NTB

For øyeblikket fungerer Leif Gunnar Smerud som midlertidig sjef. Hegerberg forventer at forbundet nå gjør en grundig jobb for å stake ut en kurs.

Siden ansettelsen av Martin Sjögren i 2017 har Norge hatt tre trenere, hvis man tar Smerud med i beregningen.

– Forhåpentlig tenker de utenfor boksen og prøver noe nytt. Kanskje søke kompetanse utenfor landegrensene for å finne den riktige typen, sier Hegerberg – og fortsetter:

– Trenere vokser ikke på trær, men det har vært nok bytter nå. De må bestemme seg for hva de vil ha videre og på hvilket grunnlag.

Smerud sier selv til VG at det ikke har vært noen samtaler om å forlenge kontrakten hans. Den varer ut året.

– Det er veldig klart hva jeg er ansatt på og hva fokuset mitt er. (Forlengelse) er ikke noe fokus nå, sier Smerud.

– Ønsker du å fortsette? spør VG.

– Det er ikke noe tema i det hele tatt. Det har jeg ikke brukt en kalori på.

MIDLERTIDIG SJEF: Leif Gunnar Smerud sitter som kvinnelandslagets sjef ut året. Foto: Terje Pedersen / NTB

Også klubbfremtiden til Hegerberg ble et tema på pressekonferansen. Kontrakten hennes med Lyon går ut denne sommeren.

På VGs spørsmål om hva status er nå, sier Hegerberg at kontraktsamtalene er på «stand by».

– Det er ingen progresjon i forhandlingene. Mitt fokus er her og på å gjøre det godt med Norge. Jeg er på et godt sted og har store planer for denne sesongen her, sier Hegerberg – og fortsetter:

– Agentene mine gjør en god jobb. Vi får se. Det blir spennende å se hva fremtiden bringer.

Hegerberg kom til Lyon fra tyske Turbine Potsdam i 2014. Dermed er hun blitt en veteran i den franske storklubben.

Tidligere i karrieren har hun resignert kontrakten sin ganske hyppig.

– Situasjonen er annerledes i dag. Jeg er åpen for det meste, skal jeg være ærlig, sier Hegerberg.

28-åringen har i lang tid blitt koblet til Champions League-vinneren Barcelona.

«Barcelona går for Hegerberg», skrev Marca i april. Hegerberg ønsket ikke å kommentere ryktene i sommer.

– Det virker som dere har mer info enn det jeg har. Jeg har ett år igjen av kontrakten min, så det tar jeg med knusende ro, sa hun den gangen.

Norge møter Portugal på Ullevaal fredag kl. 19. Deretter venter en bortekamp mot Østerrike tirsdag kl. 19.15.

Hegerberg og co. bør vinne begge kampene hvis de ikke skal rykke ned fra A-divisjonen. Etter fire kamper står de med to poeng, ett poeng bak Østerrike. Sisteplassen rykker rett ned, mens tredjeplassen må ut i kvalik.