Den nederlandske spissen er den første Liverpool-spiller til å gjøre det siden Vladimir Smicer i 2000/2001-sesongen.

– Det er en mentalitet i spillergruppen, i klubben, i byen. Alle har mentaliteten om bare å fortsette uansett hva som skjer. Vi viste det igjen i dag. Hvis du har denne mentaliteten kan mange ting skje, sier Cody Gakpo til Sky Sports.

Dermed har Liverpool et mål å gå på før returkampen mot hjemmesterke Fulham. Men Premier Leagues topplag økte rekken uten tap til syv kamper. Og det uten stjernene Mohamed Salah (Afrika-mesterskapet) og Trent Alexander-Arnold (skadet).

På hjemmebane har ikke Liverpool blitt slått denne sesongen. 14 av 16 kamper er vunnet på Anfield. De to siste har endt uavgjort.

To bytter av Liverpool-manager Jürgen Klopp betydde mye. Etter at Darwin Núñez og Cody Gakpo kom på banen snudde det fra en helsvart 1. omgang til seier i den første av to semifinaler i ligacupen.

Núñez og Gakpo fikset seiersmålet. Førstnevnte la ballen nydelig 45 grader ut i feltet. Gakpo satte ballen kontrollert i mål.

Da hadde det bare gått tre minutter siden Curtis Jones hadde skaffet Liverpool utligningen. Scoringen var av den heldige sorten via ryggen til Tosin Adarabioyo. Ballen skiftet retning.

– Han (Curtis Jones) gjorde et veldig viktig mål for å få oss tilbake i kampen etter at vi hadde dominert, sier Cody Gakpo.

– Han har tatt store. han så ut som den best trente spilleren på banen, sa Jürgen Klopp om Jones. Midtbanespilleren la ned en stor jobb for å snu matchen.

For seiersmaskinen Liverpool var en time i problemer onsdag kveld.

Virgil van Dijk var tilbake for Liverpool etter skade. Men Liverpool-kapteinen imponerte ikke før pause. Han mistet ballen til Fulhams Andreas Pereira. Midtbanespilleren fant Willian inne i feltet. 35-åringen danset seg frem og smalt inn 1–0 for Fulham.

WILLIAN-JUBEL: Fulhams målscorer feirer 1–0-målet sammen med pasningslegger Andreas Pereira. Foto: Peter Byrne / Pa Photos / NTB

Van Dijk pådro seg også et gult kort før pause, og var farlig nær ett til.

Liverpool slet tungt uten flere nøkkelspillere. Fulham forsvarte seg ypperlig.

Keeper Bernd Leno trengte ikke å ta frem en stor redning de første 45 minuttene. Mens Jürgen Klopp ble mer og mer engasjert – og kanskje også forbannet – ute på sidelinjen.

Lite fungerte for Liverpool der særlig midtbanespiller Ryan Gravenberch hadde en tung omgang.

SÅ GULT: Virgil van Dijk. Foto: Jon Super / AP / NTB

Han ble byttet ut med Darwin Núñez tidlig etter pause. Også Cody Gakpo kom inn. Det skulle bli avgjørende.

Alt snudde.

Returkampen spilles i London 24. januar.

Fulham slo Arsenal hjemme på Craven Cottage nyttårsaften og har vist veldig gode takter på hjemmebane den siste tiden. Liverpool tok første stikk, men går uansett mot en tøff oppgave i London.

Finalen i Carabao Cup går på Wembley 25. februar. Middlesbrough kjemper om den andre finaleplassen. Middlesbrough vant den første semifinalen 1–0 tirsdag.