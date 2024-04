– Sjansene har vært så store at spillerne må tro på høyere makter enn Jesus for å score, meldte TV 2-ekspert Yaw Amankwah da KFUM presset på med alt i 2. omgang.

Oslo-utgaven av Kristelig Forening for Unge Menn gjorde det meste riktig. I 2. omgang ble HamKam trykket nesten i Østblokka på Intility.

Scoringen manglet. HamKam-keeper Marcus Sandberg hadde reddet alt.

Men til slutt skrudde Petter Nosa Dahl inn en kjempescoring for KFUM.

Ballen satt rett i krysset bak en sjanseløs Sandberg. Jubelen blant 4018 tilskuere – minus HamKam-supporterne – var enorm.

– Det var jævlig deilig å få det målet. Fy faen altså, meldte hjemmehelten spontant på TV 2. Kanskje ikke helt perfekt KFUM-språk, men en perfekt scoring.

– Jeg tror det er det fineste målet jeg har scoret noensinne. I hvert fall i profesjonell fotball, sier han til VG.

GOD: Petter Nosa Dahl lykkes til slutt mot Marcus Sandberg. Foto: Terje Pedersen / NTB

En svært skuffet Sandberg møtte VG til tross for å ha tatt ett poeng på bortebane etter å ha blitt bombardert med sjanser.

– Det er et antiklimaks. Vi er på vei mot å ro det i land selv om det er ufortjent, men da det er i det 89. minutt så skal vi klare å forsvare oss bedre og klarere ballene lenger. Det er bittert, sier han.

Marcus Sandberg HamKam

Nosa Dahl mener at en slik start var veldig viktig for «Kåffa» og at de ønsker å motbevise ekspertene.

– Vi er ikke i Eliteserien bare for å ha det gøy. Vi vet hva vi har å by på. Jeg føler vi fikk vist spesielt i annenomgang hva vi er gode på. Det var viktig for å få litt momentum mot de neste kampene, sier han.

Petter Nosa Dahl KFUM Oslo

KFUMs arena på Ekebergsletta er foreløpig ikke klar. Dermed skjedde bydelsklubbens debut ironisk nok på stadion til degraderte Vålerenga – med 60 sesonger og 1400 kamper på øverste nivå.

En historisk kveld. For første gang på 69 år debuterer en klubb fra hovedstaden på øverste nivå i norsk fotball (Frigg var den forrige i 1955).

Det tok seks minutter før Sverre Sandal feide av sted KFUMs første skudd på mål. HamKam-keeper Marcus Sandberg reddet kontrollert.

Fem minutter senere mistet hjemmelaget kontrollen i de bakre rekker. Det er av sine egne man skal ha det.

0–1: Et langt oppspill ble headet videre av Tore André Sørås (eks KFUM). Og der var tidligere KFUM-spiss Moses Mawa. I fullt firsprang kontrollerte han en – nydelig utført – lobb i mål.

Likevel HamKam på sitt mest typiske.

– Kontant og direkte fotball, kommenterte TV 2s Yaw Amankwah.

KFUM-kaptein Robin Rasch var omtrent like nær scoring som Vidar Ari Jónsson rett etterpå var for HamKam.

Det svingte av «Kåffa-Kamma» allerede etter kvarteret.

1 / 3 MOT GAMLE KJENTE: Moses Mawa satte inn HamKams første mål denne sesongen.





Noen trodde at Simen Hestnes klemte inn Oslo-klubbens første scoring etter 24 minutter. Supporterklubben «Profetene» pep, men ballen hadde vært innom hånden til Hestnes.

Heller ikke HamKams John Olav Norheim fikk godkjent scoring. Dommer Mohamed Usman blåste igjen – for angrep på keeper.

Petter Nosa Dahl var nær scoring etter en HamKam-feil av Vegard Kongsro. Men keeper Sandberg var fortsatt god mens kveldsolen senket seg bak et vindfullt Intility.

– Jeg er ikke fornøyd, sa HamKam-trener Jakob Michelsen. Dansken mente de helgrønne var for passive.

Han fikk en mer aggressiv utgave etter pause. Det tok et kvarter før KFUM kom i gang med spillet på små flater. Men Sverre Sandal traff ikke med avslutningen, satt opp av Robin Rasch, Amin Nouri og Petter Nosa Dahl.

Hjemmelaget trengte mer punch. Mame Ndiaye og David Hickson kom på banen.

Ndiaye fikk en kjempesjanse. Men Marcus Sandberg var fortsatt på plass. Svensken leverte en klasseredning. Heller ikke Remi Svindland traff da han fikk sjansen.

Ndiaya misset en ny kjempesjanse

Men til slutt kom frelsen rett etter påskeslutt.