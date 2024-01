– Alle sammen sender snap samtidig, alle skriker og filmer tv-en. Det er jo helt sinnssykt, men veldig morsomt.

KFUM-spiller Momodou Njie åpner opp om guttachatten, som i disse dager gir spesiell oppmerksomhet til én spiller.

Oscar Bobb har virkelig fått sitt gjennombrudd i Manchester City-trøya. Lørdag ble han matchvinner med en briljant scoring mot Newcastle.

Hjemme i Norge sitter Oslo-kompisene og følger nøye med. Observante seere kunne se Bobb feire med en spesiell håndbevegelse.

OSCAR-VINNER: Bobb feirer etter å ha senket Newcastle lørdag. Foto: OLI SCARFF / AFP

Den samme som Osame Sahraoui, Christos Zafeiris, Omar Bully og flere andre bruker når de scorer mål.

– Da vi var yngre så pleide vi å gjøre det L-tegnet. Det betyr «sånn er livet». Så fant vi ut at vi skulle ta med den L’en opp også. Med det sier vi at det er opp- og nedturer i livet. Noen ganger går det bra, andre ganger går det dårlig, men du må alltid huske målet ditt. Holde fokus, sier Omar Bully til VG.

Vennegjengen Vis mer ↓ Noen av fotballspillerne i kompisgjengen til Bobb: Osame Sahraoui (Heerenveen) Christos Zafeiris (Sparta Praha) Fredrik Oppegård (PSV) Fredrik Holmé (Kongsvinger) Momodou Njie (KFUM) Omar Bully (Vålerenga)

Vålerenga-spilleren er en av flere i kompisgjengen til Oscar Bobb. For han og kompisene er det spesielt å se at den felles feiringen nå har nådd det øverste nivået.

– Jeg er ikke overrasket, men jeg er selvfølgelig stolt. Det gir en enorm motivasjon også. Oscar er ekstremt jordnær og ydmyk. Han tar aldri av, men jobber alltid hardt, sier Bully.

Både Bully og Njie blir noe mer kryptisk når vi forteller om vår oppdagelse av Instagram-kontoen «Lifofamily». I bio-feltet står det ingenting annet enn to emojier: En finger opp, en finger ned.

Akkurat som i feiringen til Bobb.

Foruten det er kontoen helt tom.

– Det er noe som kommer til å komme litt etter hvert. Der vil det komme litt content. Jeg tror det blir kult. Det har ikke skjedd i norsk fotball før, tror jeg. At en kompisgjeng går sammen og gjør det vi skal lage, sier KFUM-spiller Njie.

Bully slenger seg på:

– Jeg kan avsløre at det kommer noen ting. Kanskje et klesmerke eller et eller annet. Jeg kan ikke si for mye, sier Bully.

– Hemmelighetsfullt?

– Ja, det er fortsatt litt hemmelig. Men det kommer masse og vi har jo mange unge gutter som ser opp til oss, sier Bully.

Han slo selv gjennom i Grorud. Bully forteller at mange av guttene i kompisgjengen har en «tøff bakgrunn».

– Alle har hatt forskjellig oppvekst i gruppen vår. Vi har sett på hverandre og hva vi har gått gjennom. Så er det mange som har klart å komme såpass langt med så tøff oppvekst. Vi vil bare inspirere og hjelpe andre ungdommer og barn, sier Bully.

– Samtidig handler det om å samholdet i vennegruppen vår, og prøve å få det ut til folk. Vise hva som er mulig, sier Bully.

Njie forteller at mange av guttene har spilt sammen i Vålerenga og kjenner hverandre derfra.

– Hvordan er stemningen i guttachaten når Oscar blir matchvinner?

– Telefonen min eksploderte! Men vi er stolte. Vi er ekstremt stolte. Det er veldig stort. Jeg tror ikke Oscar selv skjønner hvor stort det han driver med er, sier Omar Bully.