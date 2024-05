– De klarer seg fint nå som klubben gjør det så godt. Men hva skjer når Pep drar, hva skjer når Haaland drar? Hvis de ikke tar vare på kjernesupporterne, vil de gå tilbake til å ha tomme seter, sier Dante.

Han er talsperson for supportergruppen «1894», og inviterer med Phil, Liam og Fin til bordet med VG på supporterbaren «The Townley» i timene før storkampen mot Real Madrid.

Det endte med Champions League-exit på straffespark, men det er en annen kamp de egentlig vil snakke om. Kampen for å bli hørt og anerkjent av klubben de støtter.

De har nemlig en del på hjertet:

Prisene på sesongkort har gått opp årlig de siste tolv årene, og spesielt mye de siste fire årene. I mars annonserte klubben at sesongkortprisene går opp fem prosent, med noen billetter opp mot 11 prosent dyrere.

Det kom ikke lenge etter at Manchester City annonserte rekordoverskudd i «Treble»-sesongen, på i overkant av en milliard kroner.

Nye sesongkort blir heller ikke tilbudt om noen slutter å kjøpe – eller dør. Dermed reduseres antall sesongkortholdere jevnt og trutt, år etter år. De erstattes av supportere som kjøper billett til enkeltkamper.

I’LL FOLLOW YOU EVERYWHERE: Slik lyder mottoet til City-fansen, basert på låten «Everywhere» av Fleetwood Mac. Her er Manchester City og Real Madrid før avspark 17. april. Foto: PAUL ELLIS / AFP / NTB

– De prøver å erstatte oss med en turist som kjøper en pakke med hotell. Jeg har ikke noe problem med at klubben prøver å tjene penger, men gjør det på en måte som ikke ødelegger atmosfæren, sier Dante.

Supporternes teori er at klubben ønsker å gjøre sesongkortholderne litt forbannet, slik at de kan erstattes med mer lukrative supportere: De tilreisende.

Klubben har startet arbeider på stadion, det skal bygges hotell og kapasiteten skal utvides. Men ikke til glede for de som følger klubben med sesongkort, mistenker kvartetten VG møter på supporterbaren The Townley.

Alt dette i en tid der høye levekostnader omtales som en krise her i Manchester og England.

Summen av alt dette gjør at de nå protesterer.

Dette er økningen i sesongkortpriser hos Manchester City fra 2016 frem til i dag Vis mer ↓ Slik har prisen for et sesongkort for voksen på nedre seksjon av «East stand» utviklet seg. 2016/17-sesongen: 750 pund (10.300 norske kroner, rundet av til nærmeste hundre) 17/18-sesongen: 770 pund (10.600 kroner) 18/19-sesongen: 795 pund (10.900 kroner) 19/20-sesongen: 820 pund (11.300 kroner) 20/21-sesongen: Spilt uten tilskuere grunnet covid 21/22-sesongen: 820 pund (11.300 kroner) 22/23-sesongen: 845 pund (11.600 kroner) 23/24-sesongen: 880 pund (12.100 kroner) 24/25-sesongen: 915 pund (12.600 kroner) Dette er en økning på drøye 22 prosent over ni sesonger. Kilde: The Athletic

Handler om anerkjennelse

Det å være City-supporter består i en betydelig grad av å forsvare klubben mot angrep fra rivalenes fans, og forsvare klubben gjør de.

Klubben anklages for 115 økonomiske brudd av Premier League, og selve eierskapet fra Abu Dhabi er kontroversielt.

Dante, Phil og de andre står på barrikadene for klubben sin, tror helhjertet på den – og skulle gjerne fått litt mer anerkjennelse for nettopp det. En heksejakt mot klubben, sier Dante at de opplever de det som.

– Det ville vært verdens letteste PR-triks å si at vi fryser billettprisene nå som en takk. Hvorfor gjør de folk forbannet for et par pund? Det handler om at vi skal føle oss verdsatt, sier Dante.

EN HYLLEST TIL PHIL FODEN: Hjemmefansen på sørsiden av stadion lagde denne «tifoen» av Phil Foden på bussrute 192 før kampen mot Real Madrid. Bussen «kjører» bortover kortsiden før lagene marsjerer inn. Foto: Carl Recine / Reuters / NTB

En innvending de ofte får, også fra VG, er hva de egentlig klager over – Manchester City er jo tross alt blitt et av verdens aller beste lag. Bør det ikke koste mer å se på det?

Men det er ikke poenget, får vi vite.

– Vi får ikke den anerkjennelsen fra klubben. Det tar bort glansen fra det hele, sier Dante kontant.

Det er også viktig å understreke at de fire VG snakker med, kun er en seksjon av supporterne. Mange er fornøyde, de aller fleste protesterer ikke.

Dante hevder likevel at de kun får anerkjennende nikk fra sine medsupportere nå som de hever stemmen. Og The Athletic skrev i mars en grundig artikkel dere flere supportergrupper uttrykte sin misnøye.

SLUTT Å UTNYTTE OSS: «Rekordhøye overskudd, men rekordhøye priser. Slutt å utnytte lojaliteten vår», var budskapet fra sørsiden av stadion før storkampen mellom Arsenal og Manchester City. Banneret ble senket ned før kampen, og ble kjapt fjernet. Foto: Jens Friberg

Guardiola-støtte

Til slutt bestemte de seg for å si klart ifra. Før hjemmekampen mot Arsenal, senket de ned banneret over – som kjapt ble fjernet – før kampstart.

– Du gjør bare noe slikt om du ikke har noe annet valg. Jeg tror ikke klubben forventet en reaksjon, siden de lever i en egen boble. Bare gi oss litt lojalitet tilbake, sier Dante.

Han mener klubblederne må leve i en boble om man ikke forstår hvorfor protestene kommer nå. «De lever i en annen verden enn oss, dessverre», sukker han.

Klubben selv har ikke kommentert misnøyen offentlig, de har heller ikke besvart VGs henvendelse i saken. Opprinnelig forklarte de prisøkningen med inflasjon og økte driftskostnader på kampdag.

Manager Pep Guardiola erkjente imidlertid at han forsto supporternes frustrasjon i forkant av storkampen mot Arsenal.

– Jeg forstår det absolutt. De vil støtte oss ubetinget. Laget er laget, og vi respekterer alle meninger. Jeg vet det er et følsomt tema, men på søndag er de med oss, sa Guardiola i mars.

I årene før eierskiftet som gjorde Manchester City til en av verdens beste klubber, hadde de et gjennomsnittlig tilskuertall på mellom 42 og 47.000.

For all del respektabelt med tanke på at kapasiteten er 53.000 og klubben til slutt skulle gå 35 år uten et trofé.

Det er likevel dit Dante frykter klubben kan gå tilbake om suksessen skulle ta slutt, og kjernesupporterne ikke føler seg verdsatt.

– De må endre holdningene sine til supporterne. Vi føler vi blir tatt for gitt. De har dratt det for langt.