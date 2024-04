1904 Sarpsborg Footballclub og Fredriksstad Fodboldklub, begge stiftet året før (FFK en måned og en dag før), møttes for første gang til kamp, på Helgeby i Sarpsborg. FFK «seirede med 4 Goals mod Sarpsborgs 0», skrev Fredriksstad Blad. FFK-formann Reidar Bergh var ikke særlig imponert over naboen: «Nogen større effektiv motstand fra Sarpsborgløbernes side kunde man just ikke merke». 1927 FFK stilte for første gang opp i sitt klassiske antrekk, «de polske landslagsdraktene», i en bortekamp mot Sarpsborg 11. mai. «Fr.stad hadde for anledningen (?) staset sig opp med nye drakter, riktig pene, røde benklær og hvite skjorter, som lyste opp i landskapet», skrev Østfold Arbeiderblad. SFK vant kampen 4–1. 1935 Lagenes første cupfinalemøte, på, av alle steder, Sarpsborg stadion. Folk kjørte bil, syklet eller tok bena fatt, og det ble satt opp ekstratog. «Alle» skulle på kampen som ble utsatt et kvarter for å få de 15 200 på plass. FFK storspilte og vant 4-0, etter bl.a. to mål av 18-åringen Knut «Bryna» Brynildsen. 1939 Bensinrasjonering som følge av starten på 2. verdenskrig tre uker før, medførte forbud mot bruk av privatbiler. Likevel møtte 12 000 opp til cupsemifinalen mellom FFK og SFK. Rødbuksene som var regjerende serie- og cupmester, ledet 3–0 midtveis, men SFK slo tilbake og vant 4–3. Venstrevingen Einar Fredriksen nikket inn vinnermålet like før slutt. 1948 Nesten 35 000 tilskuere på Ullevaal fikk se FFK bombardere SFK-keeper John Olsen med skudd, uten at det ble nettsus på rødbuksene i cupfinalen. Kampens ene scoring ble satt inn av SFKs «grand old man», lille, kvikke Harry Yven (36). De som mente Yven kanskje begynte å gå ut på dato, ble skuffet. Yven spilte toppseriefotball til han var passert 41 år. 1955 SFK klarte aldri å slå FFK i tellende kamp på 50-tallet, en tid da rødbuksene fylte opp premieskapet. Men 4-4-kampen i Sarpsborg i august 1955 var et lyspunkt for sarpingene. FFK ledet 4-1, men SFK berget uavgjort – og burde vunnet. Harry Kure hamret inn to av målene, men tro feil og bommet alene med keeper da han skulle sette inn sitt tredje like før slutt. 1964 Tre spillere fikk karantene etter FFKs 2-1-seier over SFK i mai. SFKs hardhaus Roger Nordahl ble utvist etter noen røffe taklinger og etterslenger, og rett etter kampslutt havnet Thor Spydevold (SFK) og Rolf Olsen (FFK) i «slåsskamp». FFKs måltyv Per «Snæbbus» Kristoffersen ble matchvinner. 1971 SFK håpet på sin 13. cupfinale. I stedet fikk FFK sin 16. finaletur i NM. Åge Johansen og Bjørge Sandhaug scoret semifinalemålene foran 15 000 tilskuere i Sarpsborg. Egil «Drillo» Olsen var SFKs fremste trussel, men «falt stadig vekk for fristelsen til å gjøre et trekk for meget», mente Fredriksstad Blad. 1972 Siste serierunde. Nær 10 000 på plass i Sarpsborg. SFK kjempet for å unngå nedrykk, FFK kunne bli seriemester. Begge mislyktes. FFK vant 1-0, men måtte nøye seg med sølv. Jan Fuglset satte inn målet i sluttminuttet, da SFKs skjebne allerede var beseglet. FFK-keeper Per Haftorsen spilte til toppscore, 10 poeng, på VG-børsen. Han tok alt, også et straffespark fra eks-FFK’er Jan Aas. 1981 FFK slo SFK med sifre som passet Stjernen og Sparta bedre, 6–4. Vidar Hansen spilte med 39 i feber, men scoret tre ganger. Den gamle Vålerenga-helten Yngve Andersen fikset ekstraomganger med en sen 3-3-scoring, men til slutt var det FFK som avanserte til 4. runde i cupen. 1994 Skikkelig 16.-maistemning i Fredrikstad. FFK slo SFK 1–0 takket være en kanonheading av den nye engelske spissen Andy «Killer» Kilner, en scoring det fortsatt snakkes om i plankebyen. Men ved sesongslutt var det SFK som kunne juble. SFK rykket opp fra nivå tre, ett poeng foran FFK. 2009 «Kampen som snudde hegemoniet», mente Aftenposten. «Takk for sist, hilsen Wiig», var Sarpsborg Arbeiderblads tittel. VG fulgte opp med «Norges beste avslutter». Det etter at Sarpsborg 08 hadde detonert kvalikbomben med 2–0 over FFK foran over 12 000 tilskuere i Fredrikstad. Eks-FFK’er Martin Wiig scoret målene. 2011 Sarpsborg 08 og FFK rykket begge opp i 2010, og 13. juni 2011 var det klart for det første Sarpsborg/Fredrikstad-derbyet på øverste nivå på 37 år. Martin Wiig scoret igjen for de blå, men Tarik Elyounoussi lobbet elegant inn en sen utligning i en dramatisk kamp foran vel 12 500 på «Værste». 2011 Rødbuksene beseglet langt på vei S08s skjebne i bunnen med en 4-1-seier i Sarpsborg. Tarik Elyounoussi slo an tonen med scoring etter bare 43 sekunders spill. Amin Askar, senere S08, fastsatt sluttresultatet på overtid i lagenes hittil siste seriemøte.