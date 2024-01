– Jeg merket at det var veldig spesielt for dem å vinne. Jeg tror det var viktigere å slå Kina enn å vinne en kamp i Asiamesterskapet, sier den tidligere Nord-Korea-treneren til VG. Engelske The Guardian er blant de internasjonale mediene som har omtalt triumfen.

I disse dager forbereder Andersen laget sitt til Asiamesterskapet, som starter i VM-landet Qatar i neste uke. Forrige gang Hongkong var med (1968) var det under britisk styre. I 1997 overtok Kina suvereniteten, og Hongkong er nå en spesiell administrativ region.

Slik spilles Asiamesterskapet Vis mer ↓ Asiamesterskapet (i 2023) skulle vært spilt i Kina fra 16. juni til 16. juli i fjor sommer. Men Kina trakk seg på grunn av coronarestriksjoner.

Qatar overtok som vertsnasjon. På grunn av varmen på sommeren – og Qatars deltagelse i Gold Cup ble mesterskapet flyttet til 2024 og avholdes fra 12. januar til 10. februar.

24 nasjoner deltar, fordelt på seks grupper med fire lag. De to beste i hver gruppe, pluss de fire beste treerne, går til 16-delsfinale.

De seks topprankede nasjonene (FIFA-ranking i parentes): Vertsnasjonen Qatar (58), Japan (17), Iran (21), Sør-Korea (23), Australia (25), Saudi-Arabia (56). 18 nasjoner er blant de hundre beste på FIFA-rankingen.

Tottenhams Son Heung-min er den aller største stjernen. Sør-Korea, med Jürgen Klinsmann som trener, har også Bayerns stoppergigant Kim Min-jae og PSGs Lee Kang-in. Liverpools Wataru Endo er Japans kaptein, der også Arsenals Takehiro Tomiyasu spiller. Portos Mehdi Tahremi er det store navnet hos Iran.

Kina-seieren kom i en privatkamp i Abu Dhabi, bak lukkede dører, men den var offisiell og vil regnes på FIFA-rankingen, der Kina er nummer 79 og Hongkong nummer 150.

Hongkong har havnet i gruppe med De forente arabiske emirater, Iran og Palestina. De to beste går til 8-delsfinale – pluss fire gruppetreere.

– Etter seieren over Kina er det vel litt forventninger til dere?

– De er ikke så veldig store. Vi er det lavest rangerte landet i hele mesterskapet. De fleste er fra nummer 100 og bedre på FIFA-rankingen, så kvalitetsforskjellen er relativt stor. Men alt kan skje, svarer mannen som ble den første utenlandske toppscoreren i Bundesliga i 1989/90 (18 mål for Eintracht Frankfurt).

Han har vært Hongkong-sjef i drøyt to år.

– Vi har ikke vunnet så mange kamper, vi er ikke gode nok til å slå de beste. Men nå tok vi Kina, og jeg føler at vi har minsket gapet opp. Og så har det vært en del historiske begivenheter, sier Andersen og nevner at Hongkong er kvalifisert for Asiamesterskapet for første gang på 54 år og gikk til semifinalen i Asialekene for første gang (der det også ble seier over Iran for første gang).

– Hvem er de største stjernene på laget ditt?

– Vi har vel ingen stjerner. Det er tre spillere som er i kinesisk fotball, en i Ingolstadt i Tyskland, men de beste spiller hjemme i Hongkong. Vi har nå fire i troppen som er født i Brasil og har bodd i landet i over syv år. Men ingen av dem har spilt for noen store klubber. Skal vi lykkes, må vi gjøre det som et lag, sier Jørn Andersen, som har kontrakt til juni 2025.

VG møtte Jørn Andersen i Pyongyang da han bodde i og trente Nord-Korea fra 2016 til 2018.

– Hvor gode er Hongkong sammenlignet med Nord-Korea?

– Nord-Korea er bedre, særlig fysisk. Men jeg prøver å utvikle spillerne, så får vi se i Asiamesterskapet hvor vi står, sier han. Nord-Korea er ikke med, landet trakk seg fra kvalifiseringen, trolig på grunn av frykt for coronaviruset.