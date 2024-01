Panamas fotballforbund opplyser selv om dødsfallet i egne mediekanaler.

Tejada var svært delaktig da landslaget maktet å kvalifisere seg til verdensmesterskapet i Russland i 2018. På 107 kamper med flagget på brystet gjorde han 43 mål. Han var 36 år under fotball-VM.

Fotballforbundet gir ingen opplysninger om dødsårsaken til spissen.

Tejada spilte en kamp for veteraner utenfor Panama City før han kollapset. Han ble fraktet til et sykehus for medisinsk behandling, men ble erklært død, ifølge lokale medier skriver ESPN.

Han spilte for en rekke fotballklubber, flere av dem i Peru. Han var også innom Al-Ain i De forente arabiske emirater.

«Vi sender varme tanker til Luis sin familie, venner og resten av fotballfamilien. Vi vil aldri glemme deg, matador!», heter det fra forbundet.