For til slutt tok PSG seg til 8-delsfinale på bekostning av Saudi-Arabia-støttede Newcastle og amerikansk-eide Milan. Den tyske medlemsklubben Borussia Dortmund vant gruppe F.

Bak gultrøyene ble det en intens kamp om annenplassen. Newcastle og PSG vekslet underveis på den siste billetten til sluttspillet, før PSG utlignet i Tyskland og Milan snudde oppgjøret i England.

Resultatene betyr at Paris Saint-Germain er klare for 8-delsfinale sammen med Dortmund. Milan kan forberede seg på Europa Leauge-spill som gruppetreer, mens cupeventyret er over for Newcastle.

SKUFFELSE: Joelinton sendte Newcastle i ledelsen mot Milan, før italienerne snudde kampen i andre omgang. Foto: Mike Egerton / Pa Photos / NTB

Uavgjort hadde sikret Newcastle 3. plass og Europa League-spill, men i stedet ble det verst tenkelig utfall foran egne supportere. Tirsdag røk også Manchester United ut av Europa med sisteplassen i gruppe A.

Resultatene gjør at Premier League-klubbene kan gå glipp av en femte inngangsbillett til Champions League neste sesong, når turneringen utvides fra 32 til 36 lag. Ifølge ESPN er det Tyskland og Italia som ligger an til å få en ekstra plass.

I gruppe F avslutter Dortmund med 11 poeng. PSG og Milan tok åtte poeng hver, mens Newcastle endte på fem. PSG går videre på grunn av bedre målforskjell i de innbyrdes oppgjørene mot Milan.

– Begge lagene var desperate etter å vinne. Vi forsøkte å gå videre i Champions League. Vi måtte være modige, de måtte være modige. Det bidro til en veldig bra kamp, men vi er knust over å ikke gå videre, sier Newcastle-trener Eddie Howe til TNT.

Heller ikke i Premier League gikk det bra for Newcastle sist kamp: