– Erling kommer til å være på banen i morgen, så får vi se om det blir fra start eller i løpet av annenomgang, sier Solbakken.

Landslagssjefen holdt onsdag pressekonferanse dagen før privatlandskampen mot Færøyene. Om Haaland spiller – samt hvem som skal stå i mål – var de to store spørsmålene før oppgjøret.

– Jeg har ikke bestemt meg for om han starter. Det er noen konstellasjoner jeg vil se an og så er det noe smårusk hos noen, sier Solbakken.

FÅR DEBUTEN: Mathias Dyngeland. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Solbakken kunne også bekrefte at Brann-keeper Mathias Dyngeland får sin debut. Han har vært i flere landslagstropper, men ikke fått spilt noe ennå.

– Dyngeland står i morgen. Egil (Selvik) står mot Skottland, sier Solbakken.

Bortekampen mot Skottland er Norges siste oppgjør i EM-kvaliken. Den spilles søndag kveld.

Ørjan Håskjold Nyland har vært fast landslagskeeper de siste årene. Han meldte overgang til den spanske storklubben Sevilla i sommer.

Der sto han syv kamper på rad, før han måtte stå over den siste kampen på grunn av hoftetrøbbel.

Han ble først tatt ut i landslagstroppen, men meldte så forfall.

– Vi visste at Ørjan var usikker da vi tok ut troppen, og nå viser det seg at han trenger mer tid før han er klar for spill, forklarte Solbakken.

SPILLER: Ståle Stolbakken sier at Erling Braut Haaland kommer til å spille mot Færøyene. Foto: Lise Åserud / NTB

De to beste nasjonene i gruppen kvalifiserer seg til EM. Spania og Skottland er allerede sikret de to plassene. Norge kan i beste fall bli treer.

Selv om kampene dermed ikke har noe å si for Norges EM-sjanser, mener midtbanemann Sander Berge at de er viktige.

– Det er masse rom for forbedring og en mulighet til å ta med seg selvtillit, sier Berge på pressekonferansen.