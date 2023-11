Med scoringen passerte han også Erling Braut Haaland i antall scoringer for kalenderåret 2023.

På 52 kamper har engelskmannen nå 49 mål. Haaland har én scoring færre med fire kamper mer spilt.

Mot Köln fredag kveld scoret Kane kampen eneste mål med en enkel avslutning på en retur. Bayern kunne godt hatt flere scoringer, men den ene holdt til tre poeng tabelltopp før Xabi Alonsos Bayer Leverkusen møter Werder Bremen lørdag.

HARRY HOUDINI: Trollmannen fra England fortsetter å pøse inn scoringer. Foto: THILO SCHMUELGEN / Reuters / NTB

Scoringen var Kanes 18. mål på 12 kamper i Bundesliga denne sesongen.

Kane og Haaland banker begge inn mål på bestilling, men hvem er egentlig best av de to akkurat nå? Lars Tjærnås, fotballekspert i Viaplay, tviler seg frem til et svar:

– Den er vrien, faktisk. Det riktige svaret er at de er best til ulike ting i ulike faser av spillet. Litt enkelt sagt: Kane er best å spille MED, Haaland verst å spille MOT. Jeg hadde hårfint valgt Haaland, på grunn av at han har ekstrem råskap til å skape enda mer på egen hånd, sier Tjærnås til VG.

Ståle Solbakken svarte slik på en pressekonferanse under landslagssamlingen forrige uke:

– Erling, Kane og Mbappé. I den rekkefølgen.

Haaland får sjansen til å utligne Kane lørdag. Pep Guardiola er optimistisk med tanke på å få den norske spissen klar til møtet med Liverpool.

– Han trente i går. Men, ja, det er siste trening i dag og forhåpentligvis kan han spille, sier City-manageren på den siste pressekonferansen før storoppgjøret mellom de to lagene.

Kane har et snitt på 1,5 mål per oppgjør i Bundesliga. Han er i rute til å slå Robert Lewandowskis sesongrekord (41 mål på 29 kamper) fra 2020/21, skriver NTB.

Se alle Kanes scoringer i Bundesliga denne sesongen: