Den regjerende ligamesteren fra Manchester slet omtrent fra start til slutt mot Aston Villa onsdag kveld.

Det var ikke annet enn fortjent at Leon Bailey scoret hjemmelagets ledermål med et drøyt kvarter igjen på Villa Park. En scoring som ble kampens eneste.

– Jeg har aldri sett Manchester City så flate, kommenterte Sky Sports Clinton Morrison.

Det kunne imidlertid sett annerledes ut. Erling Braut Haaland hadde to enorme sjanser i løpet av kampens første minutter, men bommet på begge.

Etter dette slet nordmannen – som resten av City-laget – med å produsere noen som helst farligheter inne i hjemmelagets 16-meter.

For bortelaget betyr 1–0-tap at en tung periode bare fortsetter. Pep Guardiolas menn har faktisk ikke vunnet en ligakamp siden de slo Bournemouth den 4. november. Det er over en måned siden.

Aston Villa passerer nå City på tabellen. Haaland & co. ligger på en fjerdeplass 15 runder ut i sesongen. Det er seks poeng opp til ligaleder Arsenal.

Det ble en kamp helt annerledes enn omtrent alt det City har levert så langt denne sesongen.

Men Haaland kunne som nevnt skaffet gjestene en drømmestart på kampen.

Etter seks minutter fikk han et perfekt gjennomspill. Haaland parkerte midtstopperen, vinkelen var litt vrien, men han har scoret fra verre før. Denne gangen fikk han se keeper Emiliano Martínez avverge scoring med en mesterlig redning.

Men det var ikke over der. Returen fant veien til Bernardo Silva som med sitt hovmesterblikk prikket ballen rett til Haaland igjen. De fleste som fulgte ballbanen – hele veien til den klasket ned på jærbuens pannebrask et par meter fra mål – forberedte seg på det verste.

Men Martínez gjorde en enorm redning på Haalands nikk mot korthjørnet. Ikke rart Villa-fansen umiddelbart sang at de hadde verdens beste keeper i sine rekker.

MISSET ENORM SJANSE: Erling Braut Haaland kunne gitt bortelaget 1–0-ledelse her. Men Aston Villas keeper gjorde en fenomenal redning. Foto: David Davies / Pa Photos / NTB

Men både før og etter Haaland-sjansene handlet det meste om hjemmelaget.

Etter 13 strake seire på eget gress i ligaen var selvtilliten helt tydelig enorm. De trykket City hardt tilbake, burde scoret etter seks minutter og de var nære det siste kvarteret før pause.

BBC rapporterte av City så rystet ut, mens The Athletic illustrerte Villas imponerende første 45 minutter med å melde at Pep Guardiolas City-lag aldri har måtte håndtere så mange skudd imot på en omgang før.

Men 0-0 til pause sto det likevel.

Den andre omgangen fortsatte der den første slapp.

Det føltes nesten som et tidsspørsmål før hjemmelaget skulle score.

Så, i det 73. minutt, tok det fullstendig av på Villa Park. Leon Bailey fikk muligheten fra distanse, hamret løs, og fikk se ballen gå via en City-forsvarer og videre i mål.

Etter scoringen slet gjestene med å skape noe som helst. Guardiola forsøkte å gjøre noen bytter – blant annet ble Oscar Bobb satt inn på høyrekanten – men endringene var forgjeves.

Faktisk var vertene nærmere 2–0 enn City var utligning.

Dermed endte det med en sterk Aston Villa-seier onsdag kveld.