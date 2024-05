Marius Lundemo sendte Lillestrøm i ledelsen 1–0. Godset-keeper Per Kristian Bråtveit så oppgitt ut. Kanskje trodde han at skuddet ville gå utenfor?

En tabbe av Jesper Taaje gjorde at det kjapt ble 1–3 for Godset da Felix Vá takket for gratissjansen.