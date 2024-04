«LSK Kvinner FK står i en kritisk økonomisk situasjon og iverksetter nødvendige tiltak omgående», skriver klubben i en pressemelding.

Toppserieklubben opplyser om at de kommer til å ha behov for hjelp fra støttespillere og næringsliv dersom LSK Kvinner skal kunne tilby toppfotball fremover.

«Det handler om klubbens videre eksistens», heter det i pressemeldingen.

Tiltakene som umiddelbart iverksettes for videre drift er følgende:

Umiddelbare delvise permitteringer av i praksis alle ansatte (bortsett fra spillere)

Administrasjonen går over til bruk av hjemmekontor

Vurdere å kutte måltider for spillere

Kutt av treningstid i LSK-hallen

LSK medgir at tiltakene er utfordrende for alle i og rundt klubben, men at de er nødvendige for å kunne fortsette driften på kort sikt.

I pressemeldingen blir det pekt på at den nye medieavtalen gjennom Toppfotball Kvinner og Norges Fotballforbund ikke har gitt den effekten LSK så for seg.