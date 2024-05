– Han har vært skadet og noen ganger handler det om rytme. Men det er bra, vi har snakket om det. Han spilte bra, tok del i målet, bevegelsene, kontrollen hans ... påvirkningen hans er alltid bra, han gjorde det virkelig bra.

Nordmannen fikk en halvtime borte mot Nottingham Forest sist helg og punkterte kampen til 2–0 med en solid scoring.

Skaden han kom tilbake fra var nordmannens andre denne sesongen. I desember og januar var han lenge ut av spill med en fotskade.

Fikk du med deg den spesielle jubelen hans?

Fraværet til tross, Haaland er toppscorer i Premier League med sine 21 mål. Og Manchester City har mulighet til å vinne både Premier League og FA-cupen med fem kamper igjen av sesongen.

– Hvordan har han håndtert de tilbakeslagene han har hatt med skade denne sesongen?

– Det er en del av menneskets natur i denne sporten.

– Men hvordan har han håndtert det?

Spørsmålet bringer frem spanjolens filosofiske side.

– Det er en prosess. Det handler om å leve ut erfaringene sine. Livet er ikke at manageren sier «slik er det, du må håndtere det slik». Du må leve det ut, kanskje det kan gå litt nedover etter 60 mål i en sesong. Hvis du lærer det, blir neste sesong bedre. Det handler om å vite hvordan du tenker om denne sesongen, hva som skjedde, hva som kan gjøres bedre av mange grunner, sier han.

– Det gjelder ikke Erling, det gjelder alle, meg inkludert. Jeg kan fortelle spillerne det, men de må oppleve det selv. Ellers blir jeg som en bestefar, som bare snakker om det ... da bryr ikke folk seg.

– Å bli skadet er åpenbart aldri bra, men kan det ha vært en «blessing in disguise» at han mistet et par kamper for å få energien tilbake på topp?

– Erling hadde alltid den energien, jeg merket ikke forskjell fra i fjor. Han kjenner kroppen sin perfekt, han er så profesjonell og vet alltid hva han skal gjøre, sier spanjolen.

Nordmannen har fått en del kritikk de siste månedene. Tallene viser at City har scoret mer, sluppet inn mindre og vunnet mer uten Haaland på banen.

Tallene viser ikke at kampene han har mistet grunnet skade, er mot lag utenfor topp seks – han har spilt nesten alle toppkampene, der City som lag også har slitt.

– Noen ganger skjer det i fotball, det handler ikke om bare om deg, men om lagkamerater og motstandere. Det viktige er at han har hjulpet oss med å komme hit denne sesongen, og nå er det den siste innsatsen. Bare to uker igjen, nyt det, sier Pep Guardiola.

Lørdag klokken 18.30 venter Wolverhampton hjemme, en av fire kamper de må vinne for å sikre Premier League-tittelen.