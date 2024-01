GRAN CANARIA: Under treningsleiren i Spania skal RBK spille to kamper.

Den første treningskampen spilles 18. januar, mot U19-laget til Las Palmas. Den andre er mot reservene til samme klubb, og spilles 23. januar.

Kampene var ikke satt opp i den opprinnelige planen for RBKs sesongoppkjøring, men etter ønske fra det nye trenerteamet.

– Vi ønsker å skape en rytme i vår treningsuke som er lik den vi vil ha i konkurransesesongen. Da er det treninger i ukedagene og kamp i helgene, forklarer Johansson.

Kampene vil være tilgjengelig for Adresseavisens abonnenter. Begge er satt opp til å starte klokken 12.00 norsk tid.

– Alle skal spille

Det er allerede bestemt at den første kampen blir to omganger på 30 minutter, mens det ikke er helt avklart for kamp nummer to.

Uansett lengde lover den nye sjefen at alle som er spilleklare vil få minutter mot Las Palmas-lagene.

– Hvordan vil du disponere laget i disse kampene?

– Det blir en miks av alt mulig.

– Alle skal spille?

– Absolutt.

A-laget til den spanske klubben spiller i landets øverste divisjon og er på syvende plass etter halvspilt sesong. Lørdag knuste de Alexander Sørloths Villarreal 3–0.