På direkten med Viaplay pustet han ut før han begynte på en lang hyllest av norsk håndball.

Han virket nærmest sjokkert over det han var vitne til.

– Jeg har aldri sett en kraft som det! Det var fantastisk og utrolig å se fokuset deres og hvor mye energi de spilte med, utbrøt Müller, som har trent Østerrike de siste 19 årene.

Han ga seg heller ikke der:

– Vi visste hva de skulle gjøre, men vi kunne ikke stoppe dem. Det var så gøy å se en håndball som det. Hvis de ikke vinner VM, så vet jeg ikke hvem som kan gjøre det, konkluderte 61-åringen. Til daglig trener han tyske Thüringer.

LANGE BLIKK: Østerrike-trener Herbert Müller fikk se laget sitt slå Sør-Korea på onsdag, men fredag kveld fikk han en skikkelig håndalleksjon. Foto: NTB

Spesielt Henny Reistad (24) var i fyr og flamme. Hun scoret ti mål på elleve forsøk og var ustoppelig.

Men Norge fikk også benyttet muligheten til å hvile Nora Mørk (32). Selv i hennes fravær så kom alle de 13 utespillerne som kom på banen på scoringslisten.

– Jeg har alltid sagt at jeg liker norsk håndball. De har gode spillere i alle posisjoner. Det spiller ingen rolle hvilke endringer de gjør. Hvis de ikke gjør noen bytter, så kan de løpe 60 minutter. De har raske kantspillere, gode bakspillere... Jeg trenger ikke å nevne navn, for det spiller ingen rolle hvem det er. De spiller utrolig håndball, fullroste Müller.

Fra sidelinjen fikk han se Norge feie over Østerrike. Idet klokken bikket to minutter, ledet Norge allerede med tre mål.

– Vi ville se hvordan starten var. Starten var ikke for oss. Hvis vi hadde hatt en litt bedre start, så hadde vi en plan B og C. Men når alt kommer til alt, etter den starten til Norge så håpet jeg bare at de skulle spare krefter til de neste kampene, sa treneren – og la til:

– Det kommer noen lag som vi kan matche, men vi hadde ingen sjanse i dag. Jeg prøvde å hvile noen av nøkkelspillerne så vi kan vinne den neste kampen.