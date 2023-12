– Det er slik United reagerer når de gjør det dårlig. Motivet deres er å sette press på journalister, for å vise at negative artikler kan bli straffet, skriver Daniel Taylor i The Athletic til VG.

– Ikke glem at Sir Alex Ferguson en gang bannet MUTV for å spørre om laget var bedre i en 4–4–2-formasjon enn 4–5–1! fortsetter han.

Tirsdag ettermiddag møter Erik ten Hag pressen før onsdagens møte mot Chelsea. Der får en rekke faste journalister ikke plass.

Manchester Evening News-journalist Samuel Luckhurst, The Mirrors David McDonnell, Sky Sports Kaveh Solekhol og Rob Dawson fra ESPN har blitt bannlyst fra å delta på pressekonferansen, ifølge flere medier.

– Jeg vet ikke alle detaljene, men det er aldri en god idé å bannlyse media, sier Mark Ogden i ESPN til VG.

Manchester Evening News skriver at en talsmann fra United hevder at utestengelsen kommer som følge av at klubben ikke fikk anledning til å kommentere en sak fra tirsdag morgen, med tittelen: «Ten Hag mister tilliten til Manchester United-spillere på grunn av taktikk og signeringer».

– Det er ikke helt uvanlig. Det ligger litt i storklubbens kultur. Og historisk sett, er det en ganske dyp mistillit mellom den engelske pressen og fotballen. Det som har gjort arbeidsforhold såpass vanskelig mellom journalistikken og fotballen, sier Viaplay-kommentator Kasper Wikestad til VG.

Wikestad peker på at den legendariske manageren Sir Alex Ferguson også bannlyste medier/journalister flere ganger. BBC var eksempelvis bannlyst i syv år.

Manchester United bekrefter at klubben har «tatt grep» mot flere medier.

«Ikke for å publisere saker vi ikke liker, men for å gjøre det uten å først kontakte oss for å gi oss muligheten til å kommentere, utfordre eller sette det i kontekst, skriver klubben i en uttalelse.

David Ornstein, journalist i The Athletic, sier til VG at utestengelsen ikke gjelder dem.

VG får opplyst at det å bannlyse journalister har vært en sjeldenhet etter sir Alex Fergusons regjeringstid, men at det skjedde for rundt en måned siden.

Storavisen The Times rapporterte at United var i samtaler med andre managere, noe som førte til at de ble utestengt fra pressekonferanser i en uke.

Sky Sports skrev mandag at United-manageren skal ha «mistet femti prosent av garderoben».

Tidligere Manchester United-spiller Henning Berg sa nylig følgende til VG om situasjonen i gamleklubben:

– Du ser et United-lag som ikke er samlet og står like godt sammen som de gjorde i fjor, hverken taktisk, mentalt eller noen ting, sa Berg.