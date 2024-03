Pimenta er også agent for de norske supertalentene Andreas Schjelderup (19) og Sverre Nypan (17).

«Bilder med en av mine største helter. Den som aldri gir opp. Som holder hodet hevet uansett hva. Klokere enn alderen tilsier, ren inn til sjelen. I tykt og tynt. Paul Pogba.»

Med et rødt hjerte-ikon avslutter Pimenta erklæringen til Pogba i sosiale medier etter at italienske antidopingmyndigheter torsdag kunngjorde at Juventus-stjernen er utestengt i fire år. Han testet positivt for testosteron etter en Serie A-kamp i august. Også B-prøven var positiv.

– Jeg er trist, sjokkert og knust for at alt jeg har bygget opp i min profesjonelle karriere som spiller har blitt tatt fra meg, sier Pogba i en uttalelse.

Den franske verdensmesteren fra 2018 vil anke dommen til Idrettens voldgiftsrett (CAS).

– Som en profesjonell utøver ville jeg aldri gjort noe for å øke prestasjonen min ved å bruke ulovlige substanser, sier 30-åringen med fortid i Manchester United.

VG har henvendt seg til Pimenta med spørsmål om hvordan hun ser på saken og støtten til Pogba som agent og advokat, foreløpig uten å få svar.