For det startet så bra for «The Gunners» da de tok ledelsen ved Bukayo Saka, men to forsvarstabber sørget for 1–2 til pause.

En liten genistrek av Arsenal-manager Mikel Arteta sørget imidlertid for 2–2.

Spanjolen satte innpå Gabriel Jesus og Leandro Trossard – og ti minutter senere kom utligningen etter nydelige kombinasjoner mellom duoen.

Dermed er det helt åpent før returoppgjøret i Tyskland.

ET SISTE HÅP: Det er allerede bekreftet at Thomas Tuchel forlater Bayern etter sesongen. Dersom han skal avslutte med et trofé, er det trolig Champions League som er håpet. Foto: Frank Augstein / AP / NTB

Mens Arsenal leder an i kampen om Premier League-trofeet, er det bare teori som kan gjøre at Bayern München henter inn Bayer Leverkusen i Bundesliga.

Derfor må tyskerne trolig gå hele veien i Champions League dersom de ikke skal ende opp troféløse for første gang siden 2011/12-sesongen.

Det var liten tvil om at Arsenal gikk inn i kvarten som favoritt, men Bayern München har vært London-klubbens store verkebyll i Europa de siste årene.

De tre foregående oppgjørene endte nemlig med 5–1-seier til Bayern.

Foto: ANDY RAIN / EPA / NTB

Bukayo Saka gjorde sitt for å dempe nervene hos hjemmefansen da han skrudde inn 1–0-ledelsen etter 12 minutters spill.

Så skulle det imidlertid gå skikkelig galt sett med Arsenal-øyne.

Keeper David Raya var på bærtur ute av eget felt, noe som kan ha ledet til at en stresset Gabriel spilte bort ballen. Etter noen kjappe pasninger av Leroy Sané, Leon Goretzka og Serge Gnabry, satte sistnevnte inn 1–1.

– De roter bort ballen på egen halvdel. Det er døden i internasjonal fotball, sa Kjetil Rekdal i VGs Champions League-studio.

Et kvarter senere lagde William Saliba straffe da han felte Sané på vei gjennom i boksen. Superspiss Harry Kane var iskald fra krittmerket.

Plutselig hadde Premier Leagues aller gjerrigste forsvar (24 baklengsmål) sluppet inn to mål i én kamp for første gang i 2024.

– Arsenal har vært gode defensivt hele sesongen, men nå har de gjort to tabber og blitt straffet to ganger, oppsummerte BBC-ekspert og tidligere England-forsvarer Matt Upson.

– Hvis Arsenal skal til München med 1-2-tap, blir det beintøft. Men jeg tror de har mer å gå på, spådde Rekdal i pausen

Foto: David Klein / Reuters / NTB

Etter en rolig åpning på annenomgang, tok det så fyr på Emirates.

Innbytter Gabriel Jesus fintet unna to Bayern-forsvarere, før han serverte ballen på et sølvfat til Leandro Trossard. Belgieren – som også kom inn fra benken – satte inn 2–2 med en presis avslutning.

Bayern München var nære å slå tilbake igjen i det 90. minutt, men Kingsley Comans flikk stanset i stolpen. Dermed ble det uavgjort.