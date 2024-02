Forrige uke sprakk nyheten om at rødtrøyene prøver å hente Ashworth til Old Trafford. Newcastle-sjefen skal søndag ha meddelt at han ønsker overgangen.

Ifølge den anerkjente avisen The Times er imidlertid Newcastle ikke fornøyd med Manchester Uniteds fremstøt.

The Times hevder at Newcastles ledelse skal være rasende på konkurrenten. Newcastle skal umiddelbart ha blokkert Ashworths tilgang til klubbens dataprogrammer og speiderrapporter.

Se høydepunktene fra Manchester Uniteds 2–1-seier mot Luton:

Ifølge The Times må Manchester United ut med 15 millioner pund for å kjøpe fri Ashworth fra hans kontrakt med Newcastle.

Avisen beskriver summen som «et beløp uten sidestykke» for en sportsdirektør.

Dersom partene ikke enes om en kompensasjon, skal Newcastles raseri være såpass at de er villig til å gi Ashworth «hagepermisjon» i 18 måneder.

The Times forklarer videre at klubbens sinne skal ha blitt forsterket fordi Manchester United har til gode å legge inn en offisiell forespørsel om å forhandle med Ashworth. I stedet skal 52-åringen ha kommet med beskjeden selv.

The Athletic skriver også det ikke skal ha vært noen offisiell kommunikasjon mellom de to klubbene.

Fotballnettstedet hevder Manchester United ser på Newcastles krav som urealistisk. Ettersom Ashworth er en del av klubbens langsiktige planer, skal de være villige til å være tålmodige i jakten på ham.

Gary Neville Tidligere Manchester United-spiller og ekspert for Sky Sports.

Manchester United-helten Gary Neville – som i disse dager jobber som ekspert for Sky Sports – er positiv til gamleklubbens planer.

– Det kan være at Manchester United ender opp med å betale ut kontrakten. For meg er det helt avgjørende at de får noen inn i den posisjonen før det neste overgangsvinduet, sier Neville – og legger til:

– Hvis du betaler 10 millioner pund for Ashworth, kan det være at du slipper å sløse bort 100 millioner pund på dårlige kjøp.

Ashworth har en bakgrunn fra det engelske fotballforbundet, samt klubber som Cambridge, West Bromwich og Brighton.

Neville er svært imponert over det 52-åringen har utrettet.

– Når Manchester United har ringt rundt til klubber i Europa, har de gnidd seg i hendene og tenkt: «Nå er det bingo». Ashworth vil ikke la det skje, han er veldig fleksibel og avmålt, mener Neville.