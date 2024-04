– Kanonutgangspunkt. De var favoritter før dette dobbeltoppgjøret og ikke noe mindre nå, sier TV 2s Morten Langli om Real Madrid.

Lagene er like langt i Champions League-semifinalen før returoppgjøret i Madrid 8. mai.

– Vi gjorde det enkelt for dem etter pause. Så de scorer to ganger, men vi er fremdeles med, og det er et godt resultat for oss, sier Real-forsvarer Antonio Rüdiger til TV 2.

Bayern München snudde nemlig kampen like etter pause på tre ville minutter.

Men de utnyttet ikke trykket i annenomgang – og da ble tyskerne i stedet straffet av tomålsscorer Vinicius Junior syv minutter før slutt.

Harry Kane Bayern München-spiss.

– Litt skuffende. På 2–1, har vi to-tre gode sjanser. Vi forventet en tøff kamp. Real er et av de beste lagene i Europa, som kan straffe deg med ett eller to angrep, sier Bayern-stjerne Harry Kane til TNT.

– Hvis vi ikke kan vinne, er vi bestemt på at vi ikke skal tape. Tatt i betraktning det som skjedde i kveld, er uavgjort et bra resultat. Vi kjenner Champions League, og vi er vant til kamper som dette, sier Real Madrids Rodrygo ifølge BBC.

STRAFFESITUASJONEN: Kim Min-jae legger Rodrygo i gressmatten - foranledningen til 2–2-scoringen. Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP / NTB

Vinicius scoret sitt andre for kvelden etter at han fikk sjansen fra straffemerket. Kim Min-jae la Rodrygo i bakken på unødvendig vis innenfor 16-meteren.

– Det er veldig, veldig klønete og svakt forsvarsspill, sa TV 2-ekspert Jesper Mathisen.

Real Madrid-stjernen var like sikker som han var da han kom alene med Manuel Neuer på 0–0. For han ble nemlig tomålsscorer etter at han også satte kampens første mål 23 minutter ut i kampen.

At det står 2–2 etter én av to kamper er muligens noe mot spillets gang, spør du de med Bayern-briller.

For etter pause handlet det nesten bare om Bayern.

KANE DET LYKKES? Harry Kane jakter karrierens første trofé. Foto: Matthias Schrader / AP / NTB

Leroy Sané gikk på et strålende raid og sørget for 1–1 da han hamret ballen i nærmeste hjørne. To minutter etterpå ble en av banens giganter i Jamal Musiala felt av Lucas Vazquez og vertene fikk dermed straffe.

Harry Kane var sikker fra merket og sendte laget i føringen. Engelskmannens 43. mål på like mange kamper i Bayern-trøyen. Samme mann var ikke langt unna å sende laget i en 3–1-ledelse – i likhet med flere lagkamerater.

Den andre semifinalen er i morgen. Da møtes PSG og Julian Ryersons Borussia Dortmund.