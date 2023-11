– Det er veldig gøy å se at hard jobbing gir resultater, men jeg hadde jo selvfølgelig ikke klart det uten lagvenninnene mine som setter meg i gode posisjoner, sier Jøsendal.

Rosenborg-stjernen topper spillerbørsen med 6,00 poeng. Totalt står hun med åtte mål og ni målgivende på 24 kamper for trønderne.

– Jeg er mest fornøyd med vårsesongen, og føler jeg har tatt et skikkelig steg i Rosenborg, sier 22-åringen som kom fra Avaldsnes til Rosenborg.

Jøsendal toppet børsen foran Branns Marit Brattberg Lund (5,95 poeng) og lagvenninne Sara Hørte (5,93).

Rosenborg slo Vålerenga i cupfinalen lørdag:

Som årets spiller får Anna Jøsendal et portrett av seg selv, laget av illustratør Pål Dybwik.

Spillerbørsen til NTB fungerer slik at reporterne rangerer spillerne fra 1 til 10 på alle kampene. Spillerne må minst ha spilt 45 minutter for å få børspoeng. Gjennom en sesong må spillerne ha gjennomført minst 60 prosent av kampene for å kunne være med i rangeringen på børsen.

Jøsendal har hatt noen fantastiske uker, hvor hun først vant cupfinalen over Vålerenga, før hun fikk plass på landslaget etter at Mimmi Löfwenius pådro seg en skade i NM-finalen.

En annen som vant cupfinalen er Ada Hegerberg, da Lyon vant tidligere i år: