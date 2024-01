Senegal var det eneste laget som gikk gjennom gruppespillet med full pott. Elfenbenskysten var det 16. og siste laget som avanserte fra gruppespillet.

Derfor var det et sjokktap for landslagssjef Aliou Cissé og hans spillere, blant andre stopperkjempen Kalidou Koulibaly og den tidligere Liverpool-helten Sadio Mané

Elfenbenskysten sparket sin franske trener Jean-Louis Gasset forrige onsdag etter den dårlige innsatsen i gruppespillet. Bunnen ble nådd med 0–4 for Ekvatorial-Guinea forrige mandag. På det tidspunktet var det uklart om vertene ville bli utslått - eller komme seg videre til åttedelsfinalen med nød og neppe. Elfenbenskysten avanserte som det siste laget av de fire gruppetreerne, reddet av at Ghana fikk to straffer mot seg på overtid mot Mosambik.

Mandag var supporterne i ekstase over seieren mot regjerende mester Senegal - nå med Emerse Fae som midlertidig landslagstrener.

Senegal, med , tapte på straffesparkkonkurranse sent mandag kveld. Nottingham Forests Moussa Niakhaté skjøt i stolpen og var den eneste som misset fra elleve meter. Elfenbenskysten scoret på alle sine.

Senegal tok ledelsen helt i starten av kampen da Sadio Mané fant Habib Diallo , men «Elefantenene», som de kaller seg, kom tilbake og utlignet på straffespark i det 86. minutt. Det var målvakten Edouard Mendy som la ned Nicolas Pepe. Etter en VAR-sjekk pekte dommeren på straffemerket og utligning til 1–1. Ekstraomgangene ga ingen avgjørelse.

Franck Kessié scoret to avgjørende straffespark - både i ordinær tid og det siste skuddet i straffekonkurransen.