Southgate får hard kritikk etter straffevalg: – Det er galskap

Marcus Rashford og Jadon Sancho erstattet Jordan Henderson og Kyle Walker med ett mål for øyet: Øke sannsynligheten for at England skulle vinne i straffesparkkonkurransen.

– Southgate, som selv misset på straffespark og måtte leve med det hele livet! Så bommer begge han setter inn i det 119. minutt, sier Joacim Jonsson i VGTVs studio.

– Det er selvfølgelig veldig overraskende at du bytter inn to unge spillere til å ta straffe her, sier straffeeksperten Kjetil Rekdal.

– Alt annet enn coaching i verdensklasse dette her, Southgate, skriver TV 2-kommentator Jesper Mathisen på Twitter.

Southgate tar selvkritikk.

– De må vite at ingen av dem er alene. Vi vinner og taper som lag. Det er jeg som bestemte hvem som skulle ta straffene. Det var min avgjørelse, det var ikke spillerne sin. Det gikk ikke for oss i kveld, men de var de beste spillerne vi hadde igjen på banen, sier England-manageren og legger til:

– Det er hjerteknusende for guttene, men det er ikke deres skyld. Den er min som trener.

Til slutt var det 19 år gamle Bukayo Saka som ble stående igjen som den siste syndebukken. Forsøket hans ble reddet av Gianluigi Donnarumma og da kunne Italia juble for EM-gull.

– Han er 19 år og skal opp og ta en forferdelig straffe. Hvor er de andre spillerne, spør Bernt Hulsker i VGTVs studio.

– Så modig gutt, skriver Liverpool- og England-legenden Steven Gerrard på Instagram:

Også Norges tidligere landslagssjef Egil «Drillo» Olsen, som nå er ekspertkommentator for NRK, stusser over valget.

– Det høres jo litt merkelig ut. Nå kjenner ikke jeg psyken til disse spillerne, men det er tøft for en 19-åring, kommenterte han.

– Du er fortsatt best, bror, skriver Martin Ødegaard på Instagram. De spilte sammen i Arsenal.

– Bukayo er ikke alene. Han er en super gutt. Han er så populær blant guttene. Han har hatt en utrolig turnering. Han har vært en stjerne og kommer til å fortsette å være en stjerne. Vi må være der for å støtte ham og hjelpe ham, men jeg er sikker på at han kommer til å få mye kjærlighet fra utsiden også, sier Southgate.

– Det er lett å være etterpåklok, men Saka... 19 år og sendt frem for å ta siste straffe i en finale hjemme er jo galskap, mener Lars Tjærnås.

«It’s coming Rome», skrek Italia-stopper Leonardo Bonucci i kamera etter at triumfen var sikret på fremmed gress. Det var hans scoring som sikret 1–1 og dermed ekstraomganger og straffer.

For England ble det et nytt straffemareritt – 25 år etter at Gareth Southgate ble syndebukken under EM på hjemmebane i 1996.

Samtidig mener Kjetil Rekdal at det er lett å leke «monday morning quarterback».

– Jeg er sikker på at England har trent massevis på straffer. Det er lett å være etterpåklok. Det er ikke tilfeldig at han sendte frem disse tre, det er en grunn til det, sier Rekdal i VGTVs studio.

Etter kampslutt samlet Southgate spillerne sine i ring og holdt en lang tale for dem, avsluttet med applaus, mens Italia – inkludert akillesskadde Leonardo Spinazzola – poserte på jubelbilder til lyden av 1990-slageren «Un’estate italiana»

– Spillerne er veldig stille. Prince William har møtt dem i garderoben og takket dem for det de har gjort. Han roste dem. Jeg fortalte dem at vi vinner og taper sammen. Ingen blir stående igjen i kulden. Straffene var mitt ansvar, det var jeg som spurte dem om å skyte. De må gå herfra med hevet hode. De har utrettet mer enn noe annet engelsk lag de siste 50 årene.