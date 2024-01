Etter en sjansebonanza av de sjeldne var det et straffespark som måtte til for at Manchester United skulle få 2–0-målet sitt.

Bruno Fernandes fikk et touch på foten og gikk ganske lett i gresset. Ekspertene er delte i meningene om hvorvidt det var straffespark.

I ITVs studio var Roy Keane, Ian Wright og Roberto Martínez samstemte om at det var korrekt å gi straffespark.

– Det er smart gjort. Folk kommer til å kritisere ham fordi det er Bruno, men han blir tatt, sier Keane.

Se og døm selv:

Den tidligere Liverpool-spilleren Danny Murphy er blant de som er kritiske.

– Det er grusomt. Det er en liten berøring og ved å gi slike straffespark så oppmuntrer vi spillere til å kaste seg ved enhver kontakt, sier Murphy hos talkSPORT.

Han sammenligner situasjonen med straffesparket som Diogo Jota fikk mot Newcastle.

– Det er et overdrevet fall. Det er en forferdelig avgjørelse og det oppmuntrer til filming. Det oppmuntrer spillere til å kaste seg, sier Murphy om Fernandes.

Jota-situasjonen kan du se her:

Han får ikke støtte av Wigan-manager Shaun Maloney.

– Jeg har sett det på nytt. Det var kontakt. Jeg skjønner at dommeren ga den, sier Maloney etter kampen.

Kampen kunne gått annerledes dersom norske Thelo Aasgaard hadde påført Manchester United den sjokkstarten han holdt på å gjøre.

Wigans nummer ti ble nemlig spilt fri alene på bakre stolpe, men André Onana gjorde en strålende redning og hindret en tidlig kalddusj.

Unggutten med det klingende navnet Thelonious Gerard Aasgaard er født i England, men har norsk far og fransk mor.

Han spiller også for det norske U21-landslaget og var et friskt pust kampen gjennom.

Ved en anledning delte han også ut en vinge til den franske stopperstjernen Raphaël Varane, som tok telling og begynte å blø neseblod.

Men Wigan-scoring ble det aldri. Og istedenfor at League One-laget tok ledelsen, prikket Diogo Dalot inn et skudd fra like utenfor sekstenmeteren i andre enden.

Deretter fulgte en rekke gigantiske muligheter. Både Rasmus Højlund og Alejandro Garnacho traff tverrliggeren, og den nevnte dansken hadde også flere andre store sjanser.

Så doblet altså kaptein Fernandes for United.

Trekning av FA-cupens fjerde runde Vis mer ↓ Blackburn – Wrexham

Watford – Southampton

Bournemouth – Swansea

West Brom – Brentford eller Wolves

West Ham eller Bristol City – Nottingham Forest eller Blackpool

Leicester – Hull eller Birmingham

Chelsea – Aston Villa

Ipswich Town – Maidstone United

Liverpool – Norwich eller Bristol Rovers

Tottenham – Manchester City

Leeds United – Plymouth Argyle

Crystal Palace eller Everton – Luton Town eller Bolton

Newport County eller Eastleigh – Manchester United

Sheffield United – Brighton

Fulham – Newcastle

Sheffield Wednesday – Coventry

Nå venter vinneren av returoppgjøret mellom League Two-laget Newport County og Eastleigh fra Conference League.

FA-cupens fjerde runde spilles helgen 27. og 28. januar.